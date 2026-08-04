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Дуа Ліпа з чоловіком дебютували на червоній доріжці після весілля (фото)

Дуа Ліпа та Каллум Тернер на червоній доріжці
Дуа Ліпа та Каллум Тернер | Фото: Instagram

Британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер привернули увагу публіки, дебютуючи на червоній доріжці як подружжя.

Артистка та її вже офіційний чоловік одружилися на сицилійському весіллі 6 червня, через тиждень після цивільної церемонії в Лондоні.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер на червоній доріжці

Дуа та Каллум цперше з'явилися на червоній доріжці після того, як зв'язали себе узами шлюбу на Сицилії в червні. Пара прийшла на нью-йоркську прем'єру нового фільму Тернера "Тільки одна ніч".

Співачка була в облягаючій чорній сукні Ferragamo з глибоким декольте та ніжним шлейфом, що тягнувся за нею. Ліпа доповнила образ масивними прикрасами та діамантовими сережками, а своє темне волосся зібрала в гладкий хвіст.

Тим часом актор виглядав елегантно в темно-синьому двобортному костюмі з жовтою сорочкою на ґудзиках під ним, смугастою краваткою та чорними туфлями.

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Дуа Ліпа та Каллум Тернер
Дуа Ліпа та Каллум Тернер
Фото: FilmMagic

Дуа Ліпа вийшла заміж

Поява артистки та Каллума відбулася через два місяці після того, як вони зв'язали себе узами шлюбу на пишній церемонії на Сицилії, у приголомшливому бароковому маєтку 18-го століття.

Наречена Дуа одягла сукню Chanel Haute Couture, на виготовлення якої пішло 1155 годин. Співачка та актор одружилися на цивільній церемонії тижнем раніше в лондонській ратуші.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер
Дуа Ліпа та Каллум Тернер
Фото: Instagram
Дуа Ліпа та Каллум Тернер
Дуа Ліпа вийшла заміж
Фото: Instagram

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