Дуа Ліпа з чоловіком дебютували на червоній доріжці після весілля (фото)

Британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер привернули увагу публіки, дебютуючи на червоній доріжці як подружжя.

Артистка та її вже офіційний чоловік одружилися на сицилійському весіллі 6 червня, через тиждень після цивільної церемонії в Лондоні.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер на червоній доріжці

Дуа та Каллум цперше з'явилися на червоній доріжці після того, як зв'язали себе узами шлюбу на Сицилії в червні. Пара прийшла на нью-йоркську прем'єру нового фільму Тернера "Тільки одна ніч".

Співачка була в облягаючій чорній сукні Ferragamo з глибоким декольте та ніжним шлейфом, що тягнувся за нею. Ліпа доповнила образ масивними прикрасами та діамантовими сережками, а своє темне волосся зібрала в гладкий хвіст.

Тим часом актор виглядав елегантно в темно-синьому двобортному костюмі з жовтою сорочкою на ґудзиках під ним, смугастою краваткою та чорними туфлями.

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Дуа Ліпа та Каллум Тернер Фото: FilmMagic

Дуа Ліпа вийшла заміж

Поява артистки та Каллума відбулася через два місяці після того, як вони зв'язали себе узами шлюбу на пишній церемонії на Сицилії, у приголомшливому бароковому маєтку 18-го століття.

Наречена Дуа одягла сукню Chanel Haute Couture, на виготовлення якої пішло 1155 годин. Співачка та актор одружилися на цивільній церемонії тижнем раніше в лондонській ратуші.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер Фото: Instagram

Дуа Ліпа вийшла заміж Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дуа Ліпа та відомий актор Каллум Тернер офіційно побралися на таємній церемонії в Лондоні.

Співачка вийшла заміж на церемонії, яка тривала 40 хвилин. Вперше про стосунки закохані повідомили влітку 2024 року.

Крім того, британська зірка, яка активно підтримує Україну під час війни, скуштувала вареники під час поїздки до Польщі.