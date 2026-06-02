Дуа Ліпа показала весільні фотографії з відомим актором: який вигляд мали молодята

Популярна британська співачка Дуа Ліпа та відомий актор Каллум Тернер офіційно побралися на таємній церемонії в Лондоні. Зірка вже встигла поділитися першими світлинами з особливого дня у своєму Instagram, замилувавши шанувальників витонченими образами.

Камерна церемонія для найближчих

Офіційне укладання шлюбу відбулося 31 травня в історичній ратуші Мерілебона. Дуа Ліпа і Каллум Тернер вирішили влаштувати затишне свято в колі найрідніших, заховавши важливу подію від зайвих очей. На опублікованих кадрах новоспечене подружжя буквально світиться від щастя: пара охоче позує перед камерою, тримається за руки, обіймається та обмінюється ніжними поцілунками.

Дуа Ліпа вийшла заміж 31 травня Фото: Instagram

Стильні образи молодят

Окрему увагу прикували до себе весільні вбрання закоханих, які продемонстрували бездоганний смак:

Наречена відмовилася від традиційної сукні на користь елегантного білого костюма від Schiaparelli, що складався з жакета та довгої спідниці. Образ виконавиці доповнили капелюх із широкими крисами, витончені туфлі-човники та особлива деталь — букет із білих маків.

Наречений обрав бездоганну класику — строгий синій костюм, білу сорочку та краватку.

Грандіозне продовження на Сицилії

Варто зазначити, що цей розпис був лише офіційною та приватною частиною свята. Попереду на Дуа Ліпу та Каллума Тернера чекає масштабне й розкішне весілля, яке вони планують з розмахом відгуляти на Сицилії. Гучна вечірка для друзів та колег триватиме аж три дні.

