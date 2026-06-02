Дуа Липа показала свадебные фотографии с известным актером: как выглядели молодожены

Популярная британская певица Дуа Липа и известный актер Каллум Тернер официально обручились на тайной церемонии в Лондоне. Звезда уже успела поделиться первыми фотографиями с особого дня в своем Instagram, восхитив поклонников изящными образами.

Камерная церемония для самых близких

Официальное заключение брака состоялось 31 мая в исторической ратуше Мэрилебона. Дуа Липа и Каллум Тернер решили устроить уютный праздник в кругу самых родных, спрятав важное событие от лишних глаз. На опубликованных кадрах новоиспеченные супруги буквально светятся от счастья: пара охотно позирует перед камерой, держится за руки, обнимается и обменивается нежными поцелуями.

Дуа Липа вышла замуж 31 мая Фото: Instagram

Стильные образы молодоженов

Отдельное внимание приковали к себе свадебные наряды влюбленных, которые продемонстрировали безупречный вкус:

Невеста отказалась от традиционного платья в пользу элегантного белого костюма от Schiaparelli, состоящего из жакета и длинной юбки. Образ исполнительницы дополнили шляпа с широкими полями, изящные туфли-лодочки и особая деталь — букет из белых маков.

Жених выбрал безупречную классику — строгий синий костюм, белую рубашку и галстук.

Грандиозное продолжение на Сицилии

Стоит отметить, что эта роспись была лишь официальной и частной частью праздника. Впереди Дуа Липу и Каллума Тернера ждет масштабная и роскошная свадьба, которую они планируют с размахом отгулять на Сицилии. Громкая вечеринка для друзей и коллег продлится целых три дня.

Дуа Липа вышла замуж на церемонии, которая длилась 40 минут. Впервые об отношениях влюбленные сообщили летом 2024 года.

