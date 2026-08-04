Какими на самом деле были фигура и параметры Мэрилин Монро (фото)

4 августа 1962 года скончалась легендарная актриса Мэрилин Монро. И хотя, согласно официальной версии, она умерла от передозировки барбитуратов, до сих пор ходят слухи, что к этому причастны братья Кеннеди, с которыми у звезды были романы.

На самом деле у Мэрилин Монро (урожденная Норма Джин) была стройная и миниатюрная фигура типа "песочные часы" с очень тонкой талией, а популярный миф о её "пышных формах плюс-сайз" возник лишь из-за эволюции маркировки размеров одежды. По современным стандартам индустрии моды актриса должна была бы носить европейский размер XS–S (34–36) или американский 2–6. Об этом пишет The Marilyn Monroe Collection.

Какой была фигура Мэрилин Монро

Реальные параметры актрисы зафиксированы в записях её портных, модельных агентств, а также в отчёте коронера после её смерти 4 августа 1962 года:

Рост: около 166–168 см.

Вес: колебался на протяжении жизни, но в основном составлял 53–54 кг. Даже в пиковые периоды (во время беременностей или стресса в 1959 году) он не превышал 63 кг.

Обхват груди: 89–94 см.

Обхват талии: 56–58 см. Даже за несколько месяцев до смерти, во время выступления на дне рождения Кеннеди в мае 1962 года, её талия составляла 59,6 см.

Обхват бедер: 89–91 см.

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Мэрилин Монро

Организаторы выставок "The Marilyn Monroe Collection" отмечают, что оригинальная личная одежда легендарной кинозвезды идеально сидит на современных подростковых манекенах с обхватом талии 60 см. Кроме того, у Мэрилин был плоский живот, она активно занималась спортом с гантелями (что было редкостью для женщин той эпохи) и использовала утягивающее белье для создания ещё более драматичного контраста между талией и бёдрами на киноэкране.

Последняя фотосессия Мэрилин Монро Фото: Daily Mail

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В новом документальном фильме о Мэрилин Монро высказывается предположение, что смерть голливудской иконы могла быть инсценирована.

В 2022 году платье актрисы продали за 100 тысяч долларов.

Легендарная Мэрилин умерла более 60 лет назад, а её наследие по-прежнему живо в массовой культуре. За время своей карьеры эта киноикона считала своим домом более 40 мест, включая пентхаус в Нью-Йорке.