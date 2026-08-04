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Якою насправді була фігура та параметри Мерилін Монро (фото)

якою була фігура Мерилін Монро
Мерилін Монро | Фото: Вікіпедія

4 серпня 1962 року не стало легендарної акторки Мерилін Монро. І хоч, за офіційною версією, вона передозувала барбітурати, досі ходять чутки, що до цього причетні брати Кеннеді, з якими в зірки були романи.

Насправді Мерилін Монро (Норма Джин при народженні) мала струнку та мініатюрну фігуру типу "пісочний годинник" з дуже тонкою талією, а популярний міф про її "пишні форми плюс-сайз" виник лише через еволюцію маркування розмірів одягу. За сучасними стандартами індустрії моди, акторка мала б європейський розмір XS–S (34–36) або американський 2–6. Про це пише The Marilyn Monroe Collection.

Якою була фігура Мерилін Монро

Реальні параметри акторки зафіксовані в записах її кравців, модельних агентств, а також у звіті коронера після її смерті 4 серпня 1962 року:

  • Зріст: близько 166–168 см.
  • Вага: коливалася протягом життя, але переважно становила 53–54 кг. Навіть у пікові періоди (під час вагітностей чи стресу у 1959 році) вона не перевищувала 63 кг.
  • Об'єм грудей: 89–94 см.
  • Об'єм талії: 56–58 см. Навіть за кілька місяців до смерті, під час виступу на дні народження Кеннеді у травні 1962 року, її талія становила 59,6 см.
  • Об'єм стегон: 89–91 см.
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Мерилін Монро

Організатори виставок The Marilyn Monroe Collection кажуть, що оригінальний особистий одяг легендарної зірки екрану ідеально сідає на сучасні підліткові манекени з обхватом талії 60 см. Крім того, Мерилін мала плаский живіт, активно займалася спортом з гантелями (що було рідкістю для жінок тієї епохи) та використовувала стягувальну білизну для створення ще більш драматичного контрасту між талією та стегнами на кіноекрані.

Мерилін Монро
Остання фотосесія Мерилін Монро
Фото: Daily Mail

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Легендарна Мерилін померла понад 60 років тому, а її спадщина живе в популярній культурі. Протягом своєї кар'єри кіноікона понад 40 місць відчувала своїм домом, включаючи пентхаус у Нью-Йорку.