Якою насправді була фігура та параметри Мерилін Монро (фото)

4 серпня 1962 року не стало легендарної акторки Мерилін Монро. І хоч, за офіційною версією, вона передозувала барбітурати, досі ходять чутки, що до цього причетні брати Кеннеді, з якими в зірки були романи.

Насправді Мерилін Монро (Норма Джин при народженні) мала струнку та мініатюрну фігуру типу "пісочний годинник" з дуже тонкою талією, а популярний міф про її "пишні форми плюс-сайз" виник лише через еволюцію маркування розмірів одягу. За сучасними стандартами індустрії моди, акторка мала б європейський розмір XS–S (34–36) або американський 2–6. Про це пише The Marilyn Monroe Collection.

Якою була фігура Мерилін Монро

Реальні параметри акторки зафіксовані в записах її кравців, модельних агентств, а також у звіті коронера після її смерті 4 серпня 1962 року:

Зріст: близько 166–168 см.

Вага: коливалася протягом життя, але переважно становила 53–54 кг. Навіть у пікові періоди (під час вагітностей чи стресу у 1959 році) вона не перевищувала 63 кг.

Об'єм грудей: 89–94 см.

Об'єм талії: 56–58 см. Навіть за кілька місяців до смерті, під час виступу на дні народження Кеннеді у травні 1962 року, її талія становила 59,6 см.

Об'єм стегон: 89–91 см.

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Мерилін Монро

Організатори виставок The Marilyn Monroe Collection кажуть, що оригінальний особистий одяг легендарної зірки екрану ідеально сідає на сучасні підліткові манекени з обхватом талії 60 см. Крім того, Мерилін мала плаский живіт, активно займалася спортом з гантелями (що було рідкістю для жінок тієї епохи) та використовувала стягувальну білизну для створення ще більш драматичного контрасту між талією та стегнами на кіноекрані.

Остання фотосесія Мерилін Монро Фото: Daily Mail

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Новий документальний фільм про Мерилін Монро стверджує, що смерть голлівудської ікони могла бути інсценована.

У 2022 році сукню акторки продали за 100 тисяч доларів.

Легендарна Мерилін померла понад 60 років тому, а її спадщина живе в популярній культурі. Протягом своєї кар'єри кіноікона понад 40 місць відчувала своїм домом, включаючи пентхаус у Нью-Йорку.