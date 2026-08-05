UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Украинцы поссорились из-за девушки в автобусе с новейшим iPhone — в чем дело

Ссора из-за айфона в маршрутке
Девушка в маршрутке с айфоном | Фото: Facebook

В сети разгорелась жаркая дискуссия из-за фотографии девушки, которая ехала в общественном транспорте с новейшим iPhone в руках. Пост пользовательницы Инны Гнатюк вызвал волну обсуждений, касающихся социальных стереотипов, частной жизни и банальной зависти.

По словам автора публикации в Facebook, лента новостей заполнилась фотографиями пассажирки и возмущенными комментариями в стиле "почему с таким телефоном в маршрутке". Она призвала пользователей оставить девушку в покое, обратив внимание на то, что фото сделано без разрешения, а стоимость вещей или внешний вид не должны становиться поводом для травли.

Реакции людей

Украинцы в комментариях разделились на несколько лагерей, выдвигая свои версии и аргументы.

  • Обычная зависть и банальный снобизм. Большинство авторов комментариев убеждены, что критика — это следствие банальной зависти. Пользователи отметили, что человек может временно оставить автомобиль на СТО, иметь несколько источников дохода или просто отдавать предпочтение удобству общественного транспорта.
  • Доступность рассрочки. Авторы комментариев напомнили, что в современных реалиях покупка дорогой техники, смартфона или даже автомобиля с рассрочкой на несколько месяцев является обычной практикой для людей со стабильным доходом.
  • Соображения безопасности. Часть комментаторов отметила, что держать смартфон в руках во время поездки — это обычная осторожность, чтобы уберечь имущество от карманников в давке.
  • Адекватность оценки. Авторы комментариев обратили внимание на то, что флагманские модели других брендов стоят не дешевле, а наличие дорогого смартфона давно перестало быть показателем высокого достатка.
Відео дня

Большинство пользователей согласились с тем, что тенденция высмеивать людей в транспорте из-за их вещей выглядит нелепо, и призвали сеть наконец-то заниматься своей жизнью, а не чужими гаджетами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде, потому что ей никто не уступил место. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места.