Украинцы поссорились из-за девушки в автобусе с новейшим iPhone — в чем дело

В сети разгорелась жаркая дискуссия из-за фотографии девушки, которая ехала в общественном транспорте с новейшим iPhone в руках. Пост пользовательницы Инны Гнатюк вызвал волну обсуждений, касающихся социальных стереотипов, частной жизни и банальной зависти.

По словам автора публикации в Facebook, лента новостей заполнилась фотографиями пассажирки и возмущенными комментариями в стиле "почему с таким телефоном в маршрутке". Она призвала пользователей оставить девушку в покое, обратив внимание на то, что фото сделано без разрешения, а стоимость вещей или внешний вид не должны становиться поводом для травли.

Реакции людей

Украинцы в комментариях разделились на несколько лагерей, выдвигая свои версии и аргументы.

Обычная зависть и банальный снобизм. Большинство авторов комментариев убеждены, что критика — это следствие банальной зависти. Пользователи отметили, что человек может временно оставить автомобиль на СТО, иметь несколько источников дохода или просто отдавать предпочтение удобству общественного транспорта.

Большинство авторов комментариев убеждены, что критика — это следствие банальной зависти. Пользователи отметили, что человек может временно оставить автомобиль на СТО, иметь несколько источников дохода или просто отдавать предпочтение удобству общественного транспорта. Доступность рассрочки. Авторы комментариев напомнили, что в современных реалиях покупка дорогой техники, смартфона или даже автомобиля с рассрочкой на несколько месяцев является обычной практикой для людей со стабильным доходом.

Авторы комментариев напомнили, что в современных реалиях покупка дорогой техники, смартфона или даже автомобиля с рассрочкой на несколько месяцев является обычной практикой для людей со стабильным доходом. Соображения безопасности. Часть комментаторов отметила, что держать смартфон в руках во время поездки — это обычная осторожность, чтобы уберечь имущество от карманников в давке.

Часть комментаторов отметила, что держать смартфон в руках во время поездки — это обычная осторожность, чтобы уберечь имущество от карманников в давке. Адекватность оценки. Авторы комментариев обратили внимание на то, что флагманские модели других брендов стоят не дешевле, а наличие дорогого смартфона давно перестало быть показателем высокого достатка.

Відео дня

Большинство пользователей согласились с тем, что тенденция высмеивать людей в транспорте из-за их вещей выглядит нелепо, и призвали сеть наконец-то заниматься своей жизнью, а не чужими гаджетами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В столичной маршрутке № 545 разгорелся громкий скандал из-за льготного проезда пожилой женщины. Обычная просьба пассажирки относиться к ней с уважением обернулась публичным унижением.

Пассажирка поезда "Укрзализныци" попросила незнакомца освободить нижнее место, которое принадлежало ей. Реакция была очень странной.

Кроме того, украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде, потому что ей никто не уступил место. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места.