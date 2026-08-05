Украинцы поссорились из-за девушки в автобусе с новейшим iPhone — в чем дело
В сети разгорелась жаркая дискуссия из-за фотографии девушки, которая ехала в общественном транспорте с новейшим iPhone в руках. Пост пользовательницы Инны Гнатюк вызвал волну обсуждений, касающихся социальных стереотипов, частной жизни и банальной зависти.
По словам автора публикации в Facebook, лента новостей заполнилась фотографиями пассажирки и возмущенными комментариями в стиле "почему с таким телефоном в маршрутке". Она призвала пользователей оставить девушку в покое, обратив внимание на то, что фото сделано без разрешения, а стоимость вещей или внешний вид не должны становиться поводом для травли.
Реакции людей
Украинцы в комментариях разделились на несколько лагерей, выдвигая свои версии и аргументы.
- Обычная зависть и банальный снобизм. Большинство авторов комментариев убеждены, что критика — это следствие банальной зависти. Пользователи отметили, что человек может временно оставить автомобиль на СТО, иметь несколько источников дохода или просто отдавать предпочтение удобству общественного транспорта.
- Доступность рассрочки. Авторы комментариев напомнили, что в современных реалиях покупка дорогой техники, смартфона или даже автомобиля с рассрочкой на несколько месяцев является обычной практикой для людей со стабильным доходом.
- Соображения безопасности. Часть комментаторов отметила, что держать смартфон в руках во время поездки — это обычная осторожность, чтобы уберечь имущество от карманников в давке.
- Адекватность оценки. Авторы комментариев обратили внимание на то, что флагманские модели других брендов стоят не дешевле, а наличие дорогого смартфона давно перестало быть показателем высокого достатка.
Большинство пользователей согласились с тем, что тенденция высмеивать людей в транспорте из-за их вещей выглядит нелепо, и призвали сеть наконец-то заниматься своей жизнью, а не чужими гаджетами.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В столичной маршрутке № 545 разгорелся громкий скандал из-за льготного проезда пожилой женщины. Обычная просьба пассажирки относиться к ней с уважением обернулась публичным унижением.
- Пассажирка поезда "Укрзализныци" попросила незнакомца освободить нижнее место, которое принадлежало ей. Реакция была очень странной.
Кроме того, украинка по имени Елена Нашилова ехала с 10-месячным ребенком на верхней полке в поезде, потому что ей никто не уступил место. Она говорит, что не смогла вовремя купить билеты на нижние места.