Українці пересварилися через дівчину в автобусі з останнім айфоном — що не так

У мережі розгорілася палка дискусія через фотографію дівчини, яка їхала в громадському транспорті з найновішим iPhone у руках. Допис користувачки Інни Гнатюк спровокував хвилю обговорень щодо соціальних стереотипів, приватності та елементарних заздрощів.

За словами авторки публікації у Facebook, стрічка новин заполонилася знімками пасажирки та обуреннями у стилі "чому з таким телефоном у маршрутці". Вона закликала користувачів залишити дівчину в спокої, звернувши увагу на те, що фото зроблено без дозволу, а цінність речей чи догляду не повинна ставати приводом для цькування.

Реакції людей

Українці в коментарях розділилися на кілька таборів, висуваючи власні версії та аргументи.

Звичайні заздрощі та банальний снобізм. Більшість дописувачів переконані, що критика — це наслідок банальних заздрощів. Користувачі зауважили, що людина може тимчасово залишити авто на СТО, мати кілька джерел доходу або просто віддавати перевагу зручності громадського транспорту.

Більшість дописувачів переконані, що критика — це наслідок банальних заздрощів. Користувачі зауважили, що людина може тимчасово залишити авто на СТО, мати кілька джерел доходу або просто віддавати перевагу зручності громадського транспорту. Доступність розстрочок. Дописувачі нагадали, що в сучасних реаліях покупка дорогої техніки, смартфона чи навіть автомобіля за допомогою виплат на кілька місяців є буденною практикою для людей зі стабільним доходом.

Дописувачі нагадали, що в сучасних реаліях покупка дорогої техніки, смартфона чи навіть автомобіля за допомогою виплат на кілька місяців є буденною практикою для людей зі стабільним доходом. Міркування безпеки. Частина коментаторів зазначила, що тримати смартфон у руках під час поїздки — це звичайна обачність, аби вберегти майно від кишенькових злодіїв у тисняві.

Частина коментаторів зазначила, що тримати смартфон у руках під час поїздки — це звичайна обачність, аби вберегти майно від кишенькових злодіїв у тисняві. Адекватність оцінки. Дописувачі звернули увагу на те, що флагманські моделі інших брендів коштують не дешевше, а наявність дорогого смартфона давно перестала бути показником високого статку.

Відео дня

Більшість користувачів погодилися, що тенденція висміювати людей у транспорті через їхні речі виглядає безглуздо, закликавши мережу нарешті стежити за власним життям, а не за чужими гаджетами.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У столичній маршрутці №545 розгорівся гучний скандал через пільговий проїзд літньої жінки. Звичайне прохання пасажирки поводитися з нею з повагою перетворилося на публічне приниження.

Пасажирка поїзда "Укрзалізниці" попросила незнайомця звільнити нижнє місце, яке належало їй. Реакція була дуже дивною.

Крім того, українка на імʼя Олена Нашилова їхала з 10-місячною дитиною на верхній полиці в потязі, бо їй ніхто не поступився місцем. Вона каже, що не змогла вчасно взяти квитки на нижні місця.