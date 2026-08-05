81-летний Майкл Дуглас показал свою 23-летнюю дочь Кэрис (фото)

81-летний американский актёр Майкл Дуглас насладился редким публичным выходом со своей 23-летней дочерью Кэрис, когда они прибыли рука об руку на специальную церемонию на Майорке.

Звезда фильма "Игра" был назначен одним из первых послов острова Terra d'Honor в знак признания его многолетней преданности Майорке и усилий по популяризации её культуры и наследия во всём мире.

Майкл Дуглас показал дочь

Актер выглядел элегантно в темно-синем костюме, дополненном белой рубашкой с открытым воротником и черными кожаными туфлями. Тем временем Кэрис, которую он воспитал вместе с женой Кэтрин Зета-Джонс, привлекла внимание в элегантном полностью чёрном ансамбле с облегающим топом без бретелек и широкими брюками с кружевной отделкой по подолу.

Девушка дополнила шикарный образ изящными золотыми украшениями, металлическими туфлями на каблуке с ремешками и сумкой через плечо из змеиной кожи. Отец и дочь улыбнулись фотографам, а затем нежно взялись за руки на красной дорожке, подчеркнув свою тесную связь.

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Майкл Дуглас с дочерью Фото: Instagram

Майкл Дуглас с дочерью Фото: Instagram

Особая связь с Майоркой

Это событие отражает давние связи Майкла с испанским островом. Актер, лауреат премии "Оскар", приобрел свое поместье S'Estaca в горах Трамунтана на Майорке в 1989 году и на протяжении десятилетий занимался защитой острова. Историческое поместье включает виноградники, на которых выращивают отмеченные наградами местные вина, а актер уже давно участвует в культурной и политической жизни соседней Вальдемоссы.

На протяжении многих лет он и Кэтрин Зета-Джонс принимали у себя в этом идиллическом уголке многочисленных голливудских друзей, способствуя популяризации Майорки среди международной аудитории.

Супруги, помимо дочери Керис, также стали родителями сына Дилана.

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Кроме того, на фоне новостей о разводе звездная пара появилась вместе на выпускном своей дочери.