81-річний Майкл Дуглас показав свою 23-річну доньку Керіс (фото)

81-річний американський актор Майкл Дуглас насолодився рідкісним публічним виходом зі своєю 23-річною донькою Керіс, коли вони прибули рука в руках на спеціальну церемонію на Майорці.

Зірка фільму "Гра" був призначений одним з перших послів острова Terra d'Honor, визнаючи його багаторічну відданість Майорці та зусилля щодо просування її культури та спадщини по всьому світу.

Майкл Дуглас показав дочку

Актор виглядав елегантно у темно-синьому костюмі, поєднаному з білою сорочкою з відкритим коміром та чорними шкіряними туфлями. Тим часом Керіс, яку він виховав з дружиною Кетрін Зета-Джонс, привернула увагу в елегантному повністю чорному ансамблі з облягаючим топом без бретелей та широкими штанами з мереживною обробкою подолу.

Дівчина доповнила шикарний образ витонченими золотими прикрасами, металевими туфлями на підборах із ремінців та сумкою через плече зі зміїної шкіри. Батько та донька посміхнулися фотографам, перш ніж ніжно триматися за руки на червоній доріжці, підкреслюючи їхній тісний зв'язок.

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Майкл Дуглас з дочкою Фото: Instagram

Майкл Дуглас з дочкою Фото: Instagram

Особливий зв'язок з Майоркою

Ця подія відображає давні стосунки Майкла з іспанським островом. Актор, володар премії "Оскар", придбав свій маєток S'Estaca в горах Трамунтана на Майорці в 1989 році та десятиліттями займався захистом острова. Історична власність включає виноградники, з яких вирощують місцеві вина, що отримали нагороди, а актор давно бере участь у культурному та політичному житті сусідньої Вальдемосси.

Протягом багатьох років він та Кетрін Зета-Джонс вітали численних голлівудських друзів у своєму ідилічному місці, допомагаючи представити Майорку міжнародній аудиторії.

Подружжя, крім доньки Керіс, також стало батьками сина Ділана.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Майкл Дуглас і його дружина, британська акторка Кетрін Зета-Джонс, привітали свого сина Ділана з днем народження особливими кадрами.

У Лос-Анджелесі продається квартира, яка раніше належала Дугласу і Зета-Джонс, за сім мільйонів доларів.

Крім того, зіркова пара на фоні новин про розлучення показалися разом на випускному доньки.