Меган Маркл показала, как она выглядела в детстве (фото)

В сети опубликовали снимок герцогини Сассекской в современном стильном наряде рядом с её детской фотографией 1987 года. На этом архивном снимке маленькая Меган улыбается в камеру в спальне в Лос-Анджелесе, демонстрируя прическу из двух косичек и школьные фотографии на заднем плане.

На трогательном снимке из детства будущая герцогиня позирует в белой водолазке, колготках и полосатой юбке. Атмосферу её тогдашней комнаты дополняют школьные портреты и совместный снимок с одноклассниками, заметные на заднем плане.

Меган Маркл в детстве Фото: Instagram

Кроме того, Меган порадовала подписчиков собственной праздничной серией из двух черно-белых фотографий. На этих динамичных кадрах она с воздушными шариками в руках прыгает в бассейн, запечатлев сначала момент полёта, а затем — полное погружение под воду.

Меган Маркл с шариками в детстве Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Всего одна оплошность судьи в шоу "МастерШеф" вывела из себя Меган Маркл. Герцогиня Сассекская возмутилась, когда в эфире австралийского проекта судья допустила случайную ошибку, представив её как королевскую гостью.

Король Чарльз III выдвинул жесткие требования принцу Гарри и Меган Маркл после их недавней встречи. По данным источников во дворце, это последний шанс для супругов восстановить отношения с королевской семьей при условии строгого соблюдения новых правил.

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Кроме того, друг принца Гарри и Меган Маркл рассказал, как они ведут себя за кулисами. Королевская чета проявляет сочувствие не только перед камерами, и во время бедствий сразу звонят или пишут с вопросами о том, чем они могут помочь.