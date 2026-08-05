Меган Маркл показала, який вона мала вигляд в дитинстві (фото)

У мережі опублікували кадр герцогині Сассекської в сучасному стильному луці поруч із її дитячою світлиною 1987 року. На цьому архівному знімку маленька Меган усміхається в камеру в лос-анджелеській спальні, демонструючи зачіску з двох косичок та шкільні фото на задньому плані.

На зворушливому кадрі з дитинства майбутня герцогиня позує у білій водолазці, колготках та смугастій спідниці. Атмосферу її тогочасної кімнати доповнюють шкільні портрети та спільний знімок з однокласниками, помітні на фоні.

Меган Маркл в дитинстві Фото: Instagram

Разом із цим Меган порадувала підписників і власною святковою серією з двох чорно-білих фотографій. На цих динамічних кадрах вона з повітряними кульками в руках стрибає у басейн, зафіксувавши спочатку момент польоту, а потім — повне занурення під воду.

Меган Маркл з кульками в дитинстві Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лише одна обмовка судді на шоу "МастерШеф" вивела з себе Меган Маркл. Герцогиня Сассекська обурилася, коли в етері австралійського проєкту суддя припустилася випадкової помилки, представивши її як королівську гостю.

Король Чарльз III висунув жорсткі вимоги принцу Гаррі та Меган Маркл після їхньої нещодавньої зустрічі. За даними джерел у палаці, це останній шанс для подружжя відновити стосунки з королівською родиною за умови суворого дотримання нових правил.

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Крім того, друг принца Гаррі і Меган Маркл розкрив, як вони поводяться за лаштунками. Королівське подружжя проявляє емпатію не лише на камери, і під час катастроф одразу телефонують або пишуть із запитаннями про те, чим вони можуть допомогти.