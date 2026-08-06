"Избьет моего мужа": украинка рассказала об угрозах со стороны поляка (фото)

Украинка по имени Екатерина Глинчук живет в польском Слупске. Недавно один из местных жителей начал открыто угрожать ее семье.

Женщина поделилась своей историей в Instagram (glinchukkatia).

Украинка пожаловалась на угрозы со стороны поляка

"Я живу в Польше с 2016 года. Обычная работающая мама. Мама двухлетнего сына. У нас здесь есть своя квартира. И сегодня я пережила то, чего раньше не переживала. Сегодня я несколько раз слышала страшные угрозы в адрес моей семьи, моего мужа, меня самой, двухлетнего ребенка. В адрес моей собаки. Что нас здесь не будет", — рассказала автор видео.

По словам Екатерины, сосед пообещал задействовать все свои связи, чтобы с украинской семьей "случилось самое худшее".

"Потому что мы украинцы. Почему мы должны уезжать оттуда и именно ехать в Запорожье, — почему-то он так сказал. Были такие угрозы. Я стою, держа ребенка за руку. Подбегает больной сосед и начинает кричать, что мы громко спускаемся, громко делаем ремонт, у нас больная собака. Что он изобьет моего мужа, что в понедельник нашей собаки уже не будет в живых. Что нам предстоит ехать на войну под ракеты", — отметила украинка.

Відео дня

Её ребёнок в этот момент стоял и плакал.

Из-за этого женщина сразу же вызвала полицию.

Украинцы живут в Польше уже 10 лет Фото: Instagram

К тому же у подъезда была камера, которая зафиксировала поведение поляка.

"Кстати, в других странах такого нет. Это есть только в Польше. Этот человек будет нести полную ответственность. Мне не обидно за себя. Мне обидно больше за ребенка, который даже говорит только на польском языке. Мы не должны это терпеть", — говорит Екатерина.

Впрочем, спустя некоторое время украинка рассказала о последних новостях и сообщила, что они решили дать поляку "еще один шанс", отозвав заявление.

Украинка с сыном Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своими историями и отреагировали на слова Глинчук:

"Так хочется, чтобы к полякам пришел русский мир".

"Представьте, все украинцы в один день взяли и покинули эту Польшу. Пусть поляки сами работают".

"Когда в Германии слышу поляков, так и просится сказать им то, что они говорят в Польше украинцам".

"Поляки совсем с ума сошли??? Они боятся украинцев, потому что мы самые сильные!"

"Надеюсь, в других странах к полякам будут относиться точно так же".

"Живу в Норвегии, здесь много поляков, и никто не говорит им, чтобы они уезжали домой. Работала с одной полячкой — она изо всех сил старалась придраться ко мне, гнилой человек. Часто бываю в Польше, к сожалению, и каждый раз чувствую пренебрежительное отношение".

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