"Избьет моего мужа": украинка рассказала об угрозах со стороны поляка (фото)
Украинка по имени Екатерина Глинчук живет в польском Слупске. Недавно один из местных жителей начал открыто угрожать ее семье.
Женщина поделилась своей историей в Instagram (glinchukkatia).
Украинка пожаловалась на угрозы со стороны поляка
"Я живу в Польше с 2016 года. Обычная работающая мама. Мама двухлетнего сына. У нас здесь есть своя квартира. И сегодня я пережила то, чего раньше не переживала. Сегодня я несколько раз слышала страшные угрозы в адрес моей семьи, моего мужа, меня самой, двухлетнего ребенка. В адрес моей собаки. Что нас здесь не будет", — рассказала автор видео.
По словам Екатерины, сосед пообещал задействовать все свои связи, чтобы с украинской семьей "случилось самое худшее".
"Потому что мы украинцы. Почему мы должны уезжать оттуда и именно ехать в Запорожье, — почему-то он так сказал. Были такие угрозы. Я стою, держа ребенка за руку. Подбегает больной сосед и начинает кричать, что мы громко спускаемся, громко делаем ремонт, у нас больная собака. Что он изобьет моего мужа, что в понедельник нашей собаки уже не будет в живых. Что нам предстоит ехать на войну под ракеты", — отметила украинка.
Её ребёнок в этот момент стоял и плакал.
Из-за этого женщина сразу же вызвала полицию.
К тому же у подъезда была камера, которая зафиксировала поведение поляка.
"Кстати, в других странах такого нет. Это есть только в Польше. Этот человек будет нести полную ответственность. Мне не обидно за себя. Мне обидно больше за ребенка, который даже говорит только на польском языке. Мы не должны это терпеть", — говорит Екатерина.
Впрочем, спустя некоторое время украинка рассказала о последних новостях и сообщила, что они решили дать поляку "еще один шанс", отозвав заявление.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своими историями и отреагировали на слова Глинчук:
- "Так хочется, чтобы к полякам пришел русский мир".
- "Представьте, все украинцы в один день взяли и покинули эту Польшу. Пусть поляки сами работают".
- "Когда в Германии слышу поляков, так и просится сказать им то, что они говорят в Польше украинцам".
- "Поляки совсем с ума сошли??? Они боятся украинцев, потому что мы самые сильные!"
- "Надеюсь, в других странах к полякам будут относиться точно так же".
- "Живу в Норвегии, здесь много поляков, и никто не говорит им, чтобы они уезжали домой. Работала с одной полячкой — она изо всех сил старалась придраться ко мне, гнилой человек. Часто бываю в Польше, к сожалению, и каждый раз чувствую пренебрежительное отношение".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка прожила в Польше четыре года, но решила начать всё с нуля в Испании.
- Девушка из Украины не смогла жить в Канаде и переехала в Таиланд.
Кроме того, украинка, проживающая в Германии, рассказала о соседе, который подглядывал за ней в окно, а потом написал донос.