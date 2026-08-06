"Побʼє мого чоловіка": українка розповіла про погрози поляка (фото)

Українка на імʼя Єкатєріна Глинчук живе в польському Слупську. Нещодавно місцевий мешканець відкрито став погрожувати її родині.

Своєю історією жінка поділилася в Instagram (glinchukkatia).

Українка поскаржилася на погрози поляка

"Я проживаю в Польщі з 2016 року. Нормальна, працююча мама. Мама дворічного сина. В нас тут є своя квартира. І сьогодні я пережила те, що не переживала до цього. Я сьогодні кілька разів почула страшні погрози для моєї родини, для мого чоловіка, для мене, для дворічної дитини. Для моєї собаки. Що нас тут не буде", — розповіла авторка відео.

За словами Єкатєріни, сусід пообіцяв підтягнути всі звʼязки, аби з українською родиною "сталося все найгірше".

"Через те, що ми українці. Що ми маємо виїжджати звідти і саме їхати в Запоріжжя, чомусь він сказав. Були такі погрози. Я стою за руку з дитиною. Підлітає хворий сусід і починає кричати, щоб ми голосно спускаємось, ми голосно робимо ремонт, у нас хвора собака. Що він побʼє мого чоловіка, що не буде нашої собаки вже в понеділок живою. Що ми маємо їхати на війну під ракети", — зазначила українка.

Відео дня

Її дитина стояла і плакала в цей момент.

Через це жінка одразу викликала поліцію.

Українці живуть у Польщі 10 років Фото: Instagram

До того ж, під підʼїздом була камера, яка зафіксувала поведінку поляка.

"До речі, в інших країнах цього немає. Це є тільки в Польщі. Буде нести цей чоловік повну відповідальність. Мені не за себе образливо. Мені образливо більше за дитину, яка навіть розмовляє тільки польською мовою. Ми не маємо це терпіти", — каже Єкатєріна.

Втім, через певний час українка поділилася апдейтом ситуації та каже, що вони вирішили дати поляку "ще один шанс", забравши заяву.

Українка із сином Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми історіями та відреагували на слова Глинчук:

"Так хочеться, щоб до поляків прийшов рускій мір".

"Уявіть, усі українці один день взяли і покинули ту Польщу. Хай би поляки самі працювали".

"Коли в Німеччині чую поляків, так і проситься їм сказати те, що вони кажуть в Польщі українцям".

"Поляки зовсім з глузду з'їхали??? Вони бояться українців, бо ми найсильніші!"

"Надіюсь, в інших країнах до поляків будуть так само відноситись взаємно".

"Живу в Норвегії, тут багато поляків і до них ніхто не каже щоб їхали додому. Працювала з однією полячкою — вона зі шкіри лізла, щоб до мене доколупатись, гнила людина. Часто буваю в Польщі, на жаль, і кожного разу відчуваю зверхнє ставлення".

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка жила в Польщі чотири роки, але вирішила почати все з нуля в Іспанії.

Дівчина з України не змогла жити в Канаді та переїхала в Таїланд.

Крім того, українка, яка живе в Німеччині, розповіла про сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав донос.