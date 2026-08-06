Легендарная звезда Deep Purple уходит со сцены: "Принял сложное решение"
Вокалист и музыкант группы Deep Purple Глен Хьюз объявил, что принял трудное решение прекратить концертную деятельность. Артист сообщил, что у него серьезные проблемы со здоровьем.
74-летняя звезда легендарной британской рок-группы уходит со сцены, поскольку ей предстоит сложная операция на открытом сердце. Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook.
Глен Хьюз признался, что в 2025 году у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому он был вынужден сосредоточиться на чём-то одном и в дальнейшем будет заниматься улучшением своего состояния, поскольку "у него нет другого выбора".
"Результаты многочисленных МРТ, КТ и эхокардиограмм привели мою медицинскую команду к выводу, что мне требуется ещё одна операция на открытом сердце. У меня действительно нет другого выбора, ведь здоровье — это мой главный приоритет", — заявил артист.
Он также добавил, что "благодарен за то, что ему посчастливилось прожить жизнь, наполненную даром музыки".
Издание Daily Mail сообщает, что Хьюз и другие его коллеги из Deep Purple были включены в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году. Известно, что Хьюз присоединился к Deep Purple в 1973 году.
Последний концерт с участием исполнителя состоялся 30 мая этого года в театре "Arcada" в городе Сент-Чарльз, штат Иллинойс, США, совместно с группой The Dead Daises.
Ранее Хьюз уже был вынужден отменить свой весенний тур по США из-за проблем со здоровьем. Однако сам 2025 год, когда состояние артиста ухудшилось, оказался для него довольно удачным: тогда Хьюз выпустил свой сольный альбом "Chosen".
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