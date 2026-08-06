Легендарна зірка Deep Purple залишає сцену: "Прийняв складне рішення"

Вокаліст та музикант гурту Deep Purple Ґленн Г'юз оголосив, що прийняв складне рішення припинити концерту діяльність. Артист повідомив, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.

74-річна зірка легендарного британського рок-гурту йде зі сцени, оскільки на нього чекає складна операція на відкритому серці. Про це артист повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ґленн Г'юз зізнався, що у 2025 році його спіткали серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому він був змушений зосередитися на чомусь одному і надалі займатиметься поліпшенням свого стану, оскільки "не має іншого вибору".

"Результати численних МРТ, КТ та ехокардіограми спонукали мою медичну команду до висновку, що мені потрібна ще одна операція на відкритому серці. У мене справді немає іншого вибору, адже здоров’я — це мій головний пріоритет", — заявив артист.

Відео дня

Ґленн Г'юз припиняє концертну діяльність за станом здоров'я

Він також додав, що "вдячний за те, що йому випало прожити життя, наповнене даром музики".

Видання Daily Mail пише, що Г'юз та інші його колеги з Deep Purple були введені до Зали слави рок-н-ролу у 2016 році. Відомо, що до Deep Purple Г'юз приєднався у 1973 році.

Останній концерт за участі виконавця відбувся 30 травня цього року в театрі "Arcada" у місті Сент-Чарльз, штату Іллінойс у США, разом із гуртом The Dead Daises.

Раніше Г'юз вже був вимушений скасувати свій весняний тур у США через проблеми зі здоров'ям. Проте сам 2025 рік, коли стан ариста погіршився, був доволі вдалим для нього: тоді Г'юз випустив свій сольний альбом Chosen.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше Святослав Вакарчук розкрив цікавий факт про свою доньку.