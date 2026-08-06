Яблочный Спас — 6 августа: чего нельзя делать в день Преображения Господня

6 августа украинцы отмечают Яблочный Спас, или Преображение Господне — один из самых почитаемых летних праздников, завершающий сезон сбора урожая. Для многих семей это повод собраться за столом.

Раньше праздник приходился на 19 августа, однако после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дату перенесли на 6 августа. Несмотря на церковный характер, Яблочный Спас глубоко укоренился в народной обрядности — в этом он уступает разве что Рождеству и Пасхе, занимая в иерархии народных праздников почетное третье место. Подробнее о традициях, обычаях и обрядах на Яблочный Спас — читайте в материале Фокуса.

Готовим корзину: что несут на освящение

Главная традиция этого дня — освящение плодов нового урожая. В храм приносят яблоки, груши, сливы, абрикосы и виноград, а вместе с ними — пшеничные колоски, пчелиные соты, ароматные летние травы и пряности.

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Главная традиция этого дня — освящение плодов нового урожая Фото: Freepik

Освященный плод, согласно народному поверью, не просто дарит вкус лета — он охраняет здоровье и защищает от болезней, поэтому первое откушенное в этот день яблоко имеет особый, почти символический привкус.

Хлеб, мёд и восковые свечи

Новый урожай зерна тоже не остается без внимания: из молодой пшеницы выпекают праздничный каравай, а дом украшают снопом — в знак уважения к хлебному полю.

Не забывают и о пчеловодах: пчеловоды угощают соседей свежим медом, принимая поздравления за свой труд.

Еще одна давняя традиция — изготовление и освящение восковых свечей, которые затем используют во время домашних молитв.

Как праздновали в старину: обычаи и обряды

В старину Яблочный Спас отмечали с размахом — это был своеобразный праздник благодарности земле за щедрые дары. Молодежь и дети устраивали уличные гуляния прямо у церкви, куда с утра собиралась чуть ли не вся деревня с корзинами.

Хозяйки пекли пироги с яблоками и медовые пряники, а часть освященного урожая обязательно шла на угощение соседей и путников — считалось, что чем щедрее будет стол, тем сытнее окажется следующий год.

Освященный плод, согласно народному поверью, не просто дарит вкус лета — он оберегает здоровье Фото: Freepik

Незамужние девушки в день Спаса гадали о будущем замужестве, а хозяева в этот день осматривали сады и подсчитывали, сколько яблок успело созреть — по урожаю судили о благосостоянии семьи на зиму.

В некоторых регионах сохранилась традиция сажать в этот день молодое яблоневое деревце "на счастье" новорожденным или молодоженам.

Народные приметы о погоде

В народе Яблочный Спас издавна считали границей лета и осени: говорят, что каким будет Преображение, таким будет и Покров, а это означает, что по поведению природы 6 августа крестьяне пытались угадать, какой будет осень. Если в этот день стоит сухая и солнечная погода — осень обещает быть тёплой и затяжной, а вот дождь на Спас, наоборот, предвещает ранние холода и ненастную погоду осенью.

В народе Яблочный Спас издавна считался границей лета и осени Фото: Pixels

По приметке, ветреный день предвещает урожайный следующий год, а обильная роса утром 6 августа — хороший сбор меда и сладкие яблоки. Наблюдали и за птицами: если ласточки в этот день уже собираются в перелёт — зима наступит рано. А ещё говорили: "Яблочный Спас яблоки срывает, лето на осень возвращает" — с этого дня ночи становятся заметно прохладнее, а дни — короче.

Пост посту не помеха

Хотя праздник приходится на Успенский пост, для рыбы в этот день делается исключение — её употребление разрешено. А ещё Яблочный Спас традиционно считается днём добрых дел: принято помогать вдовам, сиротам и нуждающимся, угощать родных и поминать усопших близких.

Чего нельзя делать 6 августа

Самый строгий запрет касается самих яблок — пробовать их до освящения в церкви нельзя. Особенно ревностно соблюдали этот обычай женщины, потерявшие детей: считалось, что в противном случае ребенок останется без праздничного угощения на том свете.

Кроме того, в этот день не принято заниматься тяжёлой домашней работой — уборку, стирку или рубку дров лучше отложить на потом.

Не менее строгое правило касается и слов: ссориться, выяснять отношения или впускать в дом негатив в день Спаса не прилично — язык, как говорят в народе, к добру не приведет.

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