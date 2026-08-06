Николас Карма показал свою маму: пользователи сети в восторге (фото)

Популярный украинский блогер Николас Карма поделился с подписчиками трогательным и веселым видео, в котором впервые показал свою маму. Во время посещения магазина ковров женщина попробовала себя в роли блогерши и сняла импровизированную рекламу заведения.

На кадрах видно, как мама Николаса искренне и с юмором описывает ассортимент, а сам блогер активно ей поддакивает и поддерживает. Их совместное видео получилось очень милым и забавным, вызвав волну положительных комментариев в сети.

Николас Карма показал свою маму Фото: Instagram

Подписчики восхищаются самоиронией этой семьи и отмечают, что актерский талант у этой семьи — явно наследственный.

"Мама отлично справилась с ролью блогера. Искренняя, добрая, светлая";

"Спасибо за такое позитивное интервью с самого утра! Подняли настроение на весь день";

"Для всех Николас, только для мамы Коля. Невероятные, очень искренние";

"Сегодня я мама Николаса. Это сделало мой день. Спасибо";

"Мама — топ. Это самое ценное, что может быть, когда есть такой контакт с мамой".

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Николас Карма выпустил новый выпуск своей популярной рубрики "Сколько стоит ваш образ?", главной героиней которого стала 20-летняя украинская студентка. Девушка поразила сеть откровенными признаниями о дорогих подарках от бывшего и высокими требованиями к ежемесячному доходу будущего избранника.

Блогер впервые поделился с подписчиками фотографиями своего жилья и рассказал о пути к осуществлению этой мечты. Инфлюенсер признался, что гордится собой, ведь заработал на собственное жилье честным трудом без посторонней помощи.

Кроме того, Николас Карма перенес сложную операцию на шее.