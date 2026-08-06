Ніколас Карма показав свою маму: користувачі мережі в захваті (фото)

Популярний український блогер Ніколас Карма поділився із підписниками зворушливим та веселим відео, у якому вперше показав свою маму. Під час візиту до магазину килимів жінка спробувала себе в ролі блогерки та зробила імпровізовану рекламу закладу.

У кадрах видно, як мама Ніколаса щиро та з гумором описує асортимент, поки сам блогер активно їй підігрує та підтримує. Їхня спільна інтеграція вийшла дуже милою та кумедною, викликавши хвилю позитивних коментарів у мережі.

Ніколас Карма показав свою маму Фото: Instagram

Підписники захоплюються самоіронією родини та відзначають, що акторський талант у цієї сімейки — це явно родинне.

"Мама справилася з роллю блогера на всі. Щира, добра, світла";

"Дякую за таке позитивне інтервʼю з самого ранку! Підняли настрій на весь день";

"Для всіх Ніколас, тільки для мами Коля. Неймовірні, дуже щирі";

"Сьогодні я Ніколаса мама. Це зробило мій день. Дякую";

"Мама топ. Це найцінніше, що може бути, коли є такий контакт з мамою".

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколас Карма випустив новий випуск своєї популярної рубрики "Скільки коштує ваш лук?", головною героїнею якого стала 20-річна українська студентка. Дівчина вразила мережу відвертими зізнаннями про дорогі подарунки від колишнього та високими запитами щодо щомісячного доходу майбутнього обранця.

Блогер вперше поділився із підписниками кадрами власного житла та розповів про шлях до здійснення цієї мрії. Інфлюенсер зізнався, що пишається собою, адже заробив на власну домівку чесною працею без сторонньої допомоги.

Крім того, Ніколас Карма зробив складну операцію на шиї.