Шарлиз Терон — 51 год. Главные секреты красоты актрисы и роль в "Одиссее" (фото)
Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон отмечает сегодня, 7 августа, свой 51-й день рождения.
Фокус рассказывает, какой последний проект кинозвезды активно обсуждается во всем мире и какими секретами красоты пользуется Шарлиз.
Шарлиз Терон в "Одиссее"
Именинница продолжает опровергать любые законы возраста, демонстрируя на мировых красных дорожках и киноэкранах элегантность, утончённый стиль и магнетическую харизму.
Её грандиозным триумфом стало появление в эпическом фэнтези-блокбастере Кристофера Нолана "Одиссея", где она сыграла мифическую нимфу Калипсо, удерживающую Одиссея в плену в течение семи лет. Появление Шарлиз на экране завораживает мистической привлекательностью и королевской осанкой, пишут кинокритики. Экранное воплощение Калипсо в исполнении Терон они также назвали "божественным" и "магнетическим".
Благодаря режиссёрскому видению Нолана и невероятной форме Шарлиз роль Калипсо вошла в список самых эстетичных и роскошных кинообразов в карьере актрисы.
Помимо мифологического эпоса Нолана, актриса недавно продемонстрировала свою невероятную физическую форму и выносливость в триллере о выживании "Апекс" (2026), вышедшем на Netflix.
Секреты красоты Шарлиз Терон
Секреты красоты именинницы в 51 год основаны на строгой дисциплине, уходе за кожей и балансе между физическими нагрузками и питанием.
Уход за кожей
- Солнцезащитный крем (SPF). Актриса наносит его каждое утро без исключений. Это её главное правило для предотвращения старения и пигментации.
- Максимальное увлажнение. Из-за сухого типа кожи она использует насыщенные ночные кремы и сыворотки.
- Смена средств. Звезда регулярно чередует косметические бренды. Она считает, что кожа привыкает к одной формуле, и та теряет эффективность.
- Минимум макияжа в повседневной жизни. Вне съемок Шарлиз почти не красится, давая лицу отдохнуть.
Физическая форма и спорт
- Пилатес. Основная тренировка Терон, которой она занимается несколько раз в неделю.
- Силовые нагрузки. Использует для поддержания плотности костей и мышечного рельефа, что крайне важно после 45 лет.
- Активный образ жизни. Вместе с детьми она постоянно катается на велосипедах и занимается пешим туризмом (хайкингом).
Питание и баланс
- Растительная диета. Именинница предпочитает сырую растительную пищу. Она полностью отказалась от алкоголя.
- Дробное питание. Употребляет пищу небольшими порциями, но часто, чтобы поддерживать стабильный метаболизм.
- Зеленые соки. Ежедневно выпивает свежевыжатые соки из сельдерея, шпината и яблок для детоксикации организма.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Пользователи сети начали обсуждать резкое похудение Шарлиз Терон.
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