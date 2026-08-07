Шарлиз Терон — 51 год. Главные секреты красоты актрисы и роль в "Одиссее" (фото)

Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон отмечает сегодня, 7 августа, свой 51-й день рождения.

Фокус рассказывает, какой последний проект кинозвезды активно обсуждается во всем мире и какими секретами красоты пользуется Шарлиз.

Шарлиз Терон в "Одиссее"

Именинница продолжает опровергать любые законы возраста, демонстрируя на мировых красных дорожках и киноэкранах элегантность, утончённый стиль и магнетическую харизму.

Её грандиозным триумфом стало появление в эпическом фэнтези-блокбастере Кристофера Нолана "Одиссея", где она сыграла мифическую нимфу Калипсо, удерживающую Одиссея в плену в течение семи лет. Появление Шарлиз на экране завораживает мистической привлекательностью и королевской осанкой, пишут кинокритики. Экранное воплощение Калипсо в исполнении Терон они также назвали "божественным" и "магнетическим".

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Шарлиз Терон в "Одиссее"

Благодаря режиссёрскому видению Нолана и невероятной форме Шарлиз роль Калипсо вошла в список самых эстетичных и роскошных кинообразов в карьере актрисы.

Шарлиз Терон Фото: Instagram

Помимо мифологического эпоса Нолана, актриса недавно продемонстрировала свою невероятную физическую форму и выносливость в триллере о выживании "Апекс" (2026), вышедшем на Netflix.

Секреты красоты Шарлиз Терон

Секреты красоты именинницы в 51 год основаны на строгой дисциплине, уходе за кожей и балансе между физическими нагрузками и питанием.

Уход за кожей

Солнцезащитный крем (SPF). Актриса наносит его каждое утро без исключений. Это её главное правило для предотвращения старения и пигментации.

Максимальное увлажнение. Из-за сухого типа кожи она использует насыщенные ночные кремы и сыворотки.

Смена средств. Звезда регулярно чередует косметические бренды. Она считает, что кожа привыкает к одной формуле, и та теряет эффективность.

Минимум макияжа в повседневной жизни. Вне съемок Шарлиз почти не красится, давая лицу отдохнуть.

Физическая форма и спорт

Пилатес. Основная тренировка Терон, которой она занимается несколько раз в неделю.

Силовые нагрузки. Использует для поддержания плотности костей и мышечного рельефа, что крайне важно после 45 лет.

Активный образ жизни. Вместе с детьми она постоянно катается на велосипедах и занимается пешим туризмом (хайкингом).

Шарлиз Терон Фото: Instagram

Питание и баланс

Растительная диета. Именинница предпочитает сырую растительную пищу. Она полностью отказалась от алкоголя.

Дробное питание. Употребляет пищу небольшими порциями, но часто, чтобы поддерживать стабильный метаболизм.

Зеленые соки. Ежедневно выпивает свежевыжатые соки из сельдерея, шпината и яблок для детоксикации организма.

Шарлиз Терон Фото: Instagram charlizeafrica

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