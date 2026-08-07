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Шарлиз Терон — 51 год. Главные секреты красоты актрисы и роль в "Одиссее" (фото)

Секреты красоты Шарлиз Терон
Шарлиз Терон | Фото: Instagram

Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон отмечает сегодня, 7 августа, свой 51-й день рождения.

Фокус рассказывает, какой последний проект кинозвезды активно обсуждается во всем мире и какими секретами красоты пользуется Шарлиз.

Шарлиз Терон в "Одиссее"

Именинница продолжает опровергать любые законы возраста, демонстрируя на мировых красных дорожках и киноэкранах элегантность, утончённый стиль и магнетическую харизму.

Её грандиозным триумфом стало появление в эпическом фэнтези-блокбастере Кристофера Нолана "Одиссея", где она сыграла мифическую нимфу Калипсо, удерживающую Одиссея в плену в течение семи лет. Появление Шарлиз на экране завораживает мистической привлекательностью и королевской осанкой, пишут кинокритики. Экранное воплощение Калипсо в исполнении Терон они также назвали "божественным" и "магнетическим".

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Шарлиз Терон в "Одиссее"

Благодаря режиссёрскому видению Нолана и невероятной форме Шарлиз роль Калипсо вошла в список самых эстетичных и роскошных кинообразов в карьере актрисы.

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: Instagram

Помимо мифологического эпоса Нолана, актриса недавно продемонстрировала свою невероятную физическую форму и выносливость в триллере о выживании "Апекс" (2026), вышедшем на Netflix.

Секреты красоты Шарлиз Терон

Секреты красоты именинницы в 51 год основаны на строгой дисциплине, уходе за кожей и балансе между физическими нагрузками и питанием.

Уход за кожей

  • Солнцезащитный крем (SPF). Актриса наносит его каждое утро без исключений. Это её главное правило для предотвращения старения и пигментации.
  • Максимальное увлажнение. Из-за сухого типа кожи она использует насыщенные ночные кремы и сыворотки.
  • Смена средств. Звезда регулярно чередует косметические бренды. Она считает, что кожа привыкает к одной формуле, и та теряет эффективность.
  • Минимум макияжа в повседневной жизни. Вне съемок Шарлиз почти не красится, давая лицу отдохнуть.

Физическая форма и спорт

  • Пилатес. Основная тренировка Терон, которой она занимается несколько раз в неделю.
  • Силовые нагрузки. Использует для поддержания плотности костей и мышечного рельефа, что крайне важно после 45 лет.
  • Активный образ жизни. Вместе с детьми она постоянно катается на велосипедах и занимается пешим туризмом (хайкингом).
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: Instagram

Питание и баланс

  • Растительная диета. Именинница предпочитает сырую растительную пищу. Она полностью отказалась от алкоголя.
  • Дробное питание. Употребляет пищу небольшими порциями, но часто, чтобы поддерживать стабильный метаболизм.
  • Зеленые соки. Ежедневно выпивает свежевыжатые соки из сельдерея, шпината и яблок для детоксикации организма.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: Instagram charlizeafrica

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