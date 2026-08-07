Шарліз Терон — 51. Головні секрети краси акторки та роль в "Одіссеї" (фото)

Американська акторка та фотомодель південноафриканського походження Шарліз Терон відзначає свій 51-й день народження сьогодні, 7 серпня.

Фокус розповідає, який останній проєкт кінозірки активно обговорюється у всьому світі та якими секретами краси користується Шарліз.

Шарліз Терон в "Одіссеї"

Іменинниця продовжує спростовувати будь-які закони віку, демонструючи на світових червоних доріжках та кіноекранах елегантність, витончений стиль та магнетичну харизму.

Її грандіозним тріумфом стала поява в епічному фентезі-блокбастері Крістофера Нолана "Одіссея", де вона зіграла міфічну німфу Каліпсо, яка тримає в полоні Одіссея протягом семи років. Екранна поява Шарліз заворожує містичною привабливістю та королівською поставою, пишуть кінокритики. Екранне втілення Каліпсо у виконанні Терон вони також назвали "божественним" та "магнетичним".

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Шарліз Терон в "Одіссеї"

Завдяки режисерському баченню Нолана та неймовірній формі Шарліз, роль Каліпсо увійшла до списку найестетичніших та найрозкішніших кінообразів у кар'єрі акторки.

Шарліз Терон Фото: Instagram

Окрім міфологічного епосу Нолана, акторка нещодавно продемонструвала свою неймовірну фізичну форму та витривалість у випущеному на Netflix трилері на виживання "Апекс" (2026).

Секрети краси Шарліз Терон

Секрети краси іменинниці у 51 рік базуються на суворій дисципліні, захисті шкіри та балансі між фізнавантаженнями й харчуванням.

Догляд за шкірою

Сонцезахисний крем (SPF). Акторка наносить його щоранку без винятків. Це її головне правило для запобігання старінню та пігментації.

Максимальне зволоження. Через сухий тип шкіри вона використовує насичені нічні креми та сироватки.

Зміна засобів. Зірка регулярно чергує косметичні бренди. Вона вважає, що шкіра звикає до однієї формули і та втрачає ефективність.

Мінімум макіяжу в буденному житті. Поза зйомками Шарліз майже не фарбується, даючи обличчю відпочити.

Фізична форма та спорт

Пілатес. Головне тренування Терон, яке вона практикує кілька разів на тиждень.

Силові навантаження. Використовує для підтримання щільності кісток та м'язового рельєфу, що критично важливо після 45 років.

Активний спосіб життя. Разом із дітьми вона постійно катається на велосипедах та займається пішим туризмом (хайкінгом).

Шарліз Терон Фото: Instagram

Харчування та баланс

Рослинна дієта. Іменинниця віддає перевагу сирій рослинній їжі. Вона повністю відмовилася від алкоголю.

Дробове харчування. Споживає їжу невеликими порціями, але часто, щоб підтримувати стабільний метаболізм.

Зелені соки. Щодня випиває свіжовижаті соки з селери, шпинату та яблук для детоксикації організму.

Шарліз Терон Фото: Instagram charlizeafrica

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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