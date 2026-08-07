Шарліз Терон — 51. Головні секрети краси акторки та роль в "Одіссеї" (фото)
Американська акторка та фотомодель південноафриканського походження Шарліз Терон відзначає свій 51-й день народження сьогодні, 7 серпня.
Фокус розповідає, який останній проєкт кінозірки активно обговорюється у всьому світі та якими секретами краси користується Шарліз.
Шарліз Терон в "Одіссеї"
Іменинниця продовжує спростовувати будь-які закони віку, демонструючи на світових червоних доріжках та кіноекранах елегантність, витончений стиль та магнетичну харизму.
Її грандіозним тріумфом стала поява в епічному фентезі-блокбастері Крістофера Нолана "Одіссея", де вона зіграла міфічну німфу Каліпсо, яка тримає в полоні Одіссея протягом семи років. Екранна поява Шарліз заворожує містичною привабливістю та королівською поставою, пишуть кінокритики. Екранне втілення Каліпсо у виконанні Терон вони також назвали "божественним" та "магнетичним".
Завдяки режисерському баченню Нолана та неймовірній формі Шарліз, роль Каліпсо увійшла до списку найестетичніших та найрозкішніших кінообразів у кар'єрі акторки.
Окрім міфологічного епосу Нолана, акторка нещодавно продемонструвала свою неймовірну фізичну форму та витривалість у випущеному на Netflix трилері на виживання "Апекс" (2026).
Секрети краси Шарліз Терон
Секрети краси іменинниці у 51 рік базуються на суворій дисципліні, захисті шкіри та балансі між фізнавантаженнями й харчуванням.
Догляд за шкірою
- Сонцезахисний крем (SPF). Акторка наносить його щоранку без винятків. Це її головне правило для запобігання старінню та пігментації.
- Максимальне зволоження. Через сухий тип шкіри вона використовує насичені нічні креми та сироватки.
- Зміна засобів. Зірка регулярно чергує косметичні бренди. Вона вважає, що шкіра звикає до однієї формули і та втрачає ефективність.
- Мінімум макіяжу в буденному житті. Поза зйомками Шарліз майже не фарбується, даючи обличчю відпочити.
Фізична форма та спорт
- Пілатес. Головне тренування Терон, яке вона практикує кілька разів на тиждень.
- Силові навантаження. Використовує для підтримання щільності кісток та м'язового рельєфу, що критично важливо після 45 років.
- Активний спосіб життя. Разом із дітьми вона постійно катається на велосипедах та займається пішим туризмом (хайкінгом).
Харчування та баланс
- Рослинна дієта. Іменинниця віддає перевагу сирій рослинній їжі. Вона повністю відмовилася від алкоголю.
- Дробове харчування. Споживає їжу невеликими порціями, але часто, щоб підтримувати стабільний метаболізм.
- Зелені соки. Щодня випиває свіжовижаті соки з селери, шпинату та яблук для детоксикації організму.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Користувачі мережі почали обговорювати різке схуднення Шарліз Терон.
- Голлівудська акторка приголомшила публіку своїм сміливим образом на прем'єрі нового екшн-епосу Крістофера Нолана "Одіссея" у Нью-Йорку.
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