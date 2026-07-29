Модна українська блогерка висміяла труси-шорти Шарліз Терон (фото)

Стилістка та блогерка Світлана Король розкритикувала суперечливий тренд на сатинові шорти, які намагаються видати за повноцінний гардероб. У новому відео вона висміяла як сам образ акторки Шарліз Терон, назвавши такі шорти трусами, так і потуги інших fashion-блогерів зробити білизну елементом ділового стилю.

Блогерка у своєму Instagram (@svitlanakoroll) з сарказмом прокоментувала намагання модниць виправдати абсурдний вигляд, запропонувавши аудиторії самій вирішувати, що це — "трендова стилізація" для роботи чи звичайна "ж*па з куща".

Шарліз Терон в трендових сатинових шортах Фото: колаж Фокус

Вона висміяла логіку, за якою накинутий згори піджак нібито робить із білизни високу моду та додає їй "французького шарму".

За словами Світлани, абсурдність дійшла до того, що піжамний одяг зараз "виходить у люди" частіше, ніж самі люди. Блогерка іронізує, що після такого "перетворення" сатинових трусів за допомогою стилістів вона вже не здивується навіть халату з краваткою від Balenciaga.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

50-річна голлівудська акторка Шарліз Терон приголомшила публіку своїм сміливим образом. Зірка з'явилася перед камерами у вишуканому вбранні з екстремальним декольте, відмовившись від спідньої білизни.

Кейт Міддлтон задала моду на зручні шорти цього сезону. Королівська особа одягла шорти чінос з низькою посадкою та загнутим низом, стягнуті плетеним шкіряним ременем. Вона доповнила їх ще одним чудовим вибором для спекотної погоди — тонкими кросівками Superga.

Крім того, Фокус розповідав, що тепер модно виглядати так, ніби ви вийшли по хліб.