Популярная украинская блогерша высмеяла трусы-шорты Шарлиз Терон (фото)

Стилистка и блогер Светлана Король раскритиковала спорный тренд на атласные шорты, которые пытаются выдать за полноценный гардероб. В новом видео она высмеяла как сам образ актрисы Шарлиз Терон, назвав такие шорты трусами, так и попытки других фэшн-блогеров сделать нижнее белье элементом делового стиля.

Блогерша в своём Instagram (@svitlanakoroll) с сарказмом прокомментировала попытки модниц оправдать абсурдный вид, предложив аудитории самой решать, что это — "трендовая стилизация" для работы или обычная "ж*па из куста".

Шарлиз Терон в модных атласных шортах Фото: коллаж Фокус

Она высмеяла логику, согласно которой накинутый сверху пиджак якобы превращает нижнее белье в модную одежду и придает ему "французский шарм".

По словам Светланы, абсурд дошёл до того, что пижамная одежда сейчас "выходит в свет" чаще, чем сами люди. Блогер иронизирует, что после такого "превращения" сатиновых трусов с помощью стилистов она уже не удивится даже халату с галстуком от Balenciaga.

Відео дня

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

50-летняя голливудская актриса Шарлиз Терон поразила публику своим смелым образом. Звезда появилась перед камерами в изысканном наряде с экстремальным декольте, отказавшись от нижнего белья.

Кейт Миддлтон задала моду на удобные шорты в этом сезоне. Королевская особа надела шорты-чино с низкой посадкой и загнутым низом, затянутые плетеным кожаным ремнем. Она дополнила их ещё одним прекрасным выбором для жаркой погоды — тонкими кроссовками Superga.

Кроме того, Фокус сообщал, что сейчас модно выглядеть так, будто вы вышли за хлебом.