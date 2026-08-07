Прошло 30 лет: как сейчас выглядят актеры сериала "Район Беверли-Хиллз" (фото)

Тори Спэллинг и Брайан Остин Грин воссоздали легендарное селфи Донны и Дэвида из культового сериала "Беверли-Хиллз".

Звезды вновь появились вместе — на этот раз в подкасте и на совместном фото в Instagram. Снимок мгновенно тронул поклонников, которые годами скучают по экранному роману Донны и Дэвида.

Актриса, сыгравшая роль Донны Мартин, опубликовала фотографию со своим бывшим экранным возлюбленным прямо из студии, где они записывали выпуск подкаста.

Тори Спэллинг и Брайан Остин Грин снова вместе Фото: Instagram

Для миллионов зрителей, выросших на приключениях молодежи из Беверли-Хиллз, этот дуэт всегда оставался одним из самых трогательных в сериале.

Под постом сразу же появилось немало теплых отзывов. Один из пользователей написал: "Донна и Дэвид снова вместе", другой признался, что искренне рад видеть актеров в дружеских отношениях на протяжении стольких лет. Кто-то вообще назвал их тандем лучшей экранной парой за всю историю.

Відео дня

Сериал, лишившийся двух звезд

Встреча Спеллинга и Остина Грина напомнила фанатам и о печальных страницах истории проекта. Не все актеры из культового состава дожили до этого дня.

В 2019 году ушёл из жизни Люк Перри, сыгравший харизматичного Дилана, — причиной стала кровоизлияние в мозг. А в 2024 году рак унес жизнь Шеннен Догерти, исполнительницы роли Бренды Уолш, чья смерть больно ударила по всем, кто помнит сериал с детства.

Несмотря на потери, те, кто до сих пор жив и активен, стараются поддерживать связь — и новое фото Тори и Брайана стало для фанатов своеобразным глотком ностальгии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Российская актриса Мария Машкова, дочь известного артиста Владимира Машкова, ещё в 2022 году открыто осудила вторжение РФ в Украину и отказалась от российского гражданства. О том, где сейчас живет и чем занимается Маша из сериала "Не родись красивой".

После 9 лет отношений расстались актеры сериала "Женский врач" Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин. О завершении отношений бывшие супруги совместно объявили в Instagram, чтобы объяснить поклонникам, почему они давно не появляются вместе на публике.

Более четырёх десятилетий назад, 30 июля 1984 года, на телеканале NBC стартовала легендарная мыльная опера "Санта-Барбара". За годы существования сериал насчитал более двух тысяч серий, а его актерский состав заметно изменился: кто-то состарился до неузнаваемости, а некоторых из них уже нет в живых. О том, как сложилась судьба актеров "Санта-Барбары", читайте в нашем материале.