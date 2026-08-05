Отказалась от гражданства РФ: где сейчас Маша из сериала "Не родись красивой" (фото)

Российская актриса Мария Машкова, дочь известного артиста Владимира Машкова, ещё в 2022 году открыто выступила против вторжения РФ в Украину. С тех пор она пошла наперекор своему отцу-путинисту, сменила гражданство и фактически начала жизнь с чистого листа в США.

Звезду экрана, известную зрителям по ролям в сериалах "Не родись красивой" и "Мама, не грусти", судьба связала с США задолго до войны: еще в 2009 году она вышла замуж за американского пианиста украинского происхождения Александра Слободяника. Поэтому когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, решение далось ей легче, чем многим соотечественникам, – Машкова осудила войну и в том же 2022 году окончательно переехала в Америку. Как она живёт сейчас, – читайте в материале Фокуса.

Мария сообщила подписчикам в соцсетях, что отказалась от российского паспорта. При этом она упростила и своё имя: отказалась от отчества и полной формы, и теперь официально числится как Маша Машкова.

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Мария Машкова с отцом Фото: Instagram

В новой стране карьера не остановилась – напротив, получила второе дыхание. Актриса снимается в американском сериале "Во имя всего человечества" и других проектах, а недавно представила собственный спектакль "Надеждины", который вскоре отправится в гастрольный тур по Европе. Правда, этот тур будет прощальным.

У актрисы две дочери. Стефания – старшая дочь, родившаяся 6 июня 2010 года, и Александра – младшая дочь, 2012 года рождения.

"Мою душу тоже бомбят"

Машкова заявила о своей гражданской позиции буквально с первых дней вторжения. В Instagram она опубликовала фотографию, сделанную в Киеве, сопроводив её категоричным сообщением: то, что происходит, – не "спецоперация", а настоящая война, которую развязала её родная страна.

"Не знаю, как россияне будут жить дальше, но моя душа сейчас с народом Украины – и мою душу тоже бомбят", – написала актриса.

Машкова заявила о своей гражданской позиции буквально с первых дней вторжения Фото: Instagram

Эта позиция стоила ей отношений с отцом. Владимир Машков, известный актёр, придерживается противоположных взглядов – открыто поддерживает Путина и войну против Украины. После этого дочь прекратила с ним всякое общение.

Когда отец призвал её "быть хорошей русской" и попросить у народа прощения за якобы измену, Мария не осталась в долгу – пожелала ему оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с самим Путиным.

В интервью для "вДудь" актриса поставила точки над "i": о встрече с отцом она больше не думает и не видит его в своей дальнейшей жизни. По её словам, она всё ещё любит отца, но он, как и многие из её окружения, одержим идеей возвращения к СССР – даже если ценой этой ностальгии станет свобода будущих поколений.

"Пусть победят все добрые"

Машкова не обходит стороной тему войны и в дальнейшем регулярно возвращается к ней в своих публикациях. Она выражает надежду на скорейшее завершение боевых действий и даже делится советами, как говорить о войне с родственниками, которые остались в России и до сих пор верят официальной пропаганде.

Маша Машкова не обходит стороной тему войны Фото: Instagram

При этом актриса подчеркивает: свою страну она не проклинает, а от отца формально не отрекалась – просто между ними больше нет диалога. В своих постах она продолжает писать правду о российских обстрелах и в заключение добавляет, что верит: наступит мир, и "все хорошие победят всех плохих".

В одном из последних видео в Instagram она вспомнила о своей поездке в Киев в 2019 году, когда делала новую прическу у талантливой парикмахерши.

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