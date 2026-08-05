Відмовилася від громадянства РФ: де зараз Маша із серіалу "Не родись красивою" (фото)

Російська акторка Марія Машкова, донька відомого артиста Володимира Машкова, ще у 2022 році відкрито виступила проти вторгнення РФ в Україну. Відтоді вона пішла супроти батька-путініста, змінила громадянство та фактично почала життя з чистого аркуша в США.

Зірку екрану, знану глядачам за ролями в серіалах "Не родись красивою" та "Мамо, не горюй", доля пов'язала зі Штатами задовго до війни: ще у 2009 році вона одружилася з американським піаністом українського походження Олександром Слободяником. Тож коли Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, рішення далося їй легше, ніж багатьом співвітчизникам, – Машкова засудила війну й того ж 2022 року остаточно перебралася до Америки. Як вона живе зараз, – читайте у матеріалі Фокусу.

Марія повідомила підписникам в соцмережах, що відмовилася від російського паспорта. Заразом вона спростила й власне ім'я: відкинула по батькові та повну форму, і тепер офіційно значиться як Маша Машкова.

Відео дня

Марія Машкова з батьком Фото: Instagram

У новій країні кар'єра не зупинилася – навпаки, отримала друге дихання. Акторка задіяна в американському серіалі "Заради всього людства" та інших проєктах, а нещодавно представила власну виставу "Надеждины", яка незабаром вирушить у гастрольний тур Європою. Щоправда, тур цей буде прощальним.

В акторки є дві доньки. Стефанія – старша донька, яка народилася 6 червня 2010 року, та Олександра – молодша донька, 2012 року народження.

"Мою душу теж бомблять"

Свою громадянську позицію Машкова заявила буквально з перших днів вторгнення. У Instagram вона опублікувала фотографію, зроблену в Києві, супроводивши її категоричним меседжем: те, що відбувається, не "спецоперація", а справжня війна, яку розв'язала її рідна країна.

"Не знаю, як росіяни будуть жити далі, але моя душа зараз з народом України – і мою душу теж бомблять", – написала акторка.

Свою громадянську позицію Машкова заявила буквально з перших днів вторгнення Фото: Instagram

Позиція коштувала їй стосунків із батьком. Володимир Машков, відомий актор, дотримується протилежних поглядів – відкрито підтримує Путіна і війну проти України. Донька після цього перервала з ним будь-яке спілкування.

Коли батько закликав її "бути доброю росіянкою" і просити у народу вибачення за нібито зраду, Марія не залишилася в боргу – побажала йому опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із самим Путіним.

В інтерв'ю для "вДудь" акторка розставила крапки над "і": про зустріч із батьком вона більше не думає і не бачить його у своєму подальшому житті. За її словами, вона все ще любить тата, але він, як і багато хто з її оточення, одержимий ідеєю повернення до СРСР – навіть якщо ціною цієї ностальгії стане свобода майбутніх поколінь.

"Хай усі добрі переможуть"

Тему війни Машкова не оминає і надалі регулярно повертається до неї у своїх публікаціях. Вона висловлює надію на швидке завершення бойових дій і навіть ділиться порадами, як говорити про війну з родичами, котрі лишилися в Росії й досі вірять офіційній пропаганді.

Тему війни Маша Машкова не оминає Фото: Instagram

При цьому акторка підкреслює: свою країну вона не проклинає, а від батька формально не відмовлялася – просто між ними більше немає діалогу. У своїх постах вона продовжує писати правду про російські обстріли й наостанок додає, що вірить: настане мир, і "всі добрі переможуть усіх поганих".

В одному з останніх відео в Instagram вона пригадала свій візит до Києва у 2019-му, коли робила нову зачіску в талановитої перукарки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Гонолулу на 83-му році життя померла акторка, яка з'явилася в образі бабусі Неда Лідса у стрічці "Людина-павук: Додому шляху нема". Сумну звістку сім'я оприлюднила з великим запізненням – трагедія сталася ще 15 квітня, однак близькі вирішили повідомити про втрату лише тепер.

Відомі актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін офіційно підтвердили завершення стосунків. Заяву колишнє подружжя оприлюднило спільно в Instagram, аби розставити крапки над "і" й пояснити фанам, чому їх давно не бачили разом на публічних заходах.

Легендарна мильна опера "Санта-Барбара" вийшла в ефір телеканалу NBC 30 липня 1984 року – відтоді минуло понад чотири десятиліття. За цей час серіал розрісся до понад двох тисяч серій, а його головні виконавці встигли постаріти, змінитися до невпізнання, а дехто з них уже пішов з життя.