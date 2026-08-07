Минуло 30 років: як зараз виглядають актори серіалу "Район Беверлі-Хіллз" (фото)

Торі Спеллінг і Браян Остін Грін відтворили легендарне селфі Донни та Девіда з легендарного серіалу "Району Беверлі-Хіллз".

Зірки знову з'явилися разом – цього разу в подкасті та на спільному фото в Instagram. Знімок миттєво зворушив шанувальників, які роками сумують за екранним романом Донни та Девіда.

Акторка, що втілила образ Донни Мартін, опублікувала світлину зі своїм колишнім екранним коханим просто зі студії, де вони записували випуск подкасту.

Торі Спеллінг і Браян Остін Грін знову разом Фото: Instagram

Для мільйонів глядачів, які виросли на пригодах молоді з Беверлі-Хіллз, цей дует завжди залишався одним із найзворушливіших у серіалі.

Під постом одразу зібралося чимало теплих відгуків. Один із користувачів написав: "Донна і Девід знову разом", інший зізнався, що щиро радий бачити акторів у дружніх стосунках стільки років. Хтось узагалі назвав їхній тандем найкращою екранною парою за всю історію.

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Попри втрати, ті, хто досі живий і активний, намагаються підтримувати зв'язок – і нове фото Торі та Браяна стало для фанатів своєрідним ковтком ностальгії.

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