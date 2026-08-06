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Жена бывшего министра иностранных дел поделилась рецептом пирога из 3 ингредиентов (фото)

Рецепт пирога с абрикосами
Светлана Павелецкая показала, как готовит пирог с абрикосами | Фото: коллаж Фокус

Бизнес-леди и супруга экс-министра Дмитрия Кулебы поделилась рецептом выпечки, которая готовится за считанные минуты и всегда получается на "отлично". По её словам, это один из самых вкусных абрикосовых пирогов, ведь во время остывания сахар превращается в тоненькую хрустящую карамель.

Светлана Павелецкая рассказала в Instagram (@paveletskaya_svitlana), какие ингредиенты понадобятся и как пошагово приготовить этот пирог.

Необходимые ингредиенты

  • Свежие абрикосы;
  • Сахар (полстакана);
  • Сливочное масло;
  • Слоеное тесто или тесто для штруделя (готовое или домашнее);
  • Щепотка корицы (по желанию).
Как приготовить пирог: пошаговый рецепт
Павелецкая поделилась рецептом пирога с абрикосами
Фото: Instagram

Пошаговый рецепт

  • Карамелизация. Высыпьте полстакана сахара на сковороду и равномерно распределите его по дну. По желанию добавьте немного корицы для аромата. Поставьте сковороду на средний огонь и не трогайте смесь в течение 7 минут.
  • Формирование. Добавьте к сахару сливочное масло и выложите сверху абрикосы, предварительно разрезанные пополам.
  • Приготовление теста. Раскатайте тесто, накройте им абрикосы прямо в сковороде и обязательно проколите поверхность вилкой в нескольких местах.
  • Выпекание. Поставьте сковороду в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут.
  • Подача. Сразу после выпекания достаньте пирог и осторожно переверните сковороду на тарелку, чтобы фруктово-карамельный слой оказался сверху.
Відео дня

Отметим, что рецепт оказался настолько простым и заманчивым, что журналистка издания Фокус решила опробовать его на своей кухне. Результат превзошёл все ожидания — выпечка получилась невероятно вкусной, с сочной фруктовой начинкой, нежной карамелью и аппетитной хрустящей корочкой.

как приготовить пирог с карамелью и абрикосами
Журналистка испекла пирог по рецепту Павелецкой
Фото: Юлія Кметик/ Фокус
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Кроме того, "Фокус" пообщался с кулинарной блогершей Татьяной Рябокиной, у которой почти 100 тысяч подписчиков в TikTok, расспросив её о малоизвестных специях, которые хозяйки незаслуженно игнорируют на украинских кухнях, о секретах хранения и о том, действительно ли с турецкой солью что-то не так.