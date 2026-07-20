Похоже на киви, но из кабачков. Рецепт того самого варенья, о котором все говорят

Не поверите, но обычные кабачки могут по вкусу напоминать киви. Хозяйки массово делятся этим рецептом, ведь повидло получается ароматным, ярким, и мало кто догадывается, из чего оно на самом деле приготовлено.

Говорят, если не признаться, что в основе этого варенья — обычные кабачки, то большинство подумает, будто это настоящее повидло из киви. Как его приготовить — читайте в материале Фокуса.

Кулинарная блогерша, зарегистрированная в сети под ником @prosti.rezeptu, рассказала, как приготовить самое вкусное кабачковое варенье.

Варенье из кабачков

Варенье из кабачков

Ингредиенты

2 кг очищенных кабачков;

750 г сахара;

½ ч. л. лимонной кислоты;

3 пачки сухого желе со вкусом киви.

Как варить варенье из кабачков Фото: TikTok

Способ приготовления

Кабачки засыпают сахаром, варят, измельчают блендером, добавляют желе и лимонную кислоту — уже через несколько минут получается густое повидло с необычным вкусом.

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Джем из кабачков

Ингредиенты

2 кг кабачков (очищенных);

900 г сахара;

2 ч.л. лимонной кислоты;

3 л желе со вкусом киви;

1 ст. л. семян чиа.

Рецепт варенья из кабачков и семян чиа Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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