Похоже на киви, но из кабачков. Рецепт того самого варенья, о котором все говорят
Не поверите, но обычные кабачки могут по вкусу напоминать киви. Хозяйки массово делятся этим рецептом, ведь повидло получается ароматным, ярким, и мало кто догадывается, из чего оно на самом деле приготовлено.
Говорят, если не признаться, что в основе этого варенья — обычные кабачки, то большинство подумает, будто это настоящее повидло из киви. Как его приготовить — читайте в материале Фокуса.
Кулинарная блогерша, зарегистрированная в сети под ником @prosti.rezeptu, рассказала, как приготовить самое вкусное кабачковое варенье.
Варенье из кабачков
Ингредиенты
- 2 кг очищенных кабачков;
- 750 г сахара;
- ½ ч. л. лимонной кислоты;
- 3 пачки сухого желе со вкусом киви.
Способ приготовления
Кабачки засыпают сахаром, варят, измельчают блендером, добавляют желе и лимонную кислоту — уже через несколько минут получается густое повидло с необычным вкусом.
Другая хозяйка @liybov_89 предложила альтернативный рецепт с семенами чиа, чтобы результат получился ещё более впечатляющим.
Джем из кабачков
Ингредиенты
- 2 кг кабачков (очищенных);
- 900 г сахара;
- 2 ч.л. лимонной кислоты;
- 3 л желе со вкусом киви;
- 1 ст. л. семян чиа.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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