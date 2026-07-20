Наче ківі, але з кабачків. Рецепт того самого варення, про яке всі говорять

Не повірите, але звичайні кабачки можуть смакувати майже як ківі. Господині масово діляться цим рецептом, адже повидло виходить ароматним, яскравим і мало хто здогадується, з чого воно насправді приготовлене.

Кажуть, якщо не зізнатися, що в основі цього варення звичайні кабачки, то більшість подумає, ніби це справжнє повидло з ківі. Як його приготувати, – читайте у матеріалі Фокусу.

Кулінарна блогерка, зареєстрована у мережі як @prosti.rezeptu, розповіла, як приготувати найсмачніше кабачкове варення.

Варення з кабачків

Варення з кабачків

Інгредієнти

2 кг очищених кабачків;

750 г цукру;

½ ч. л. лимонної кислоти;

3 пачки сухого желе зі смаком ківі.

Як варити варення з кабачків Фото: TikTok

Спосіб приготування

Кабачки засипають цукром, варять, перебивають блендером, додають желе та лимонну кислоту – вже за кілька хвилин отримують густе повидло з незвичайним смаком.

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Інша господиня @liybov_89 запропонувала альтернативний рецепт з насінням чіа, щоб результат вийшов ще переконливішим.

Відео дня

Джем з кабачків

Інгредієнти

2 кг кабачків (очищених);

900 г цукру;

2 ч.л лимонної кислоти;

3 л желе зі смаком ківі;

1 ст. л. насіння чіа.

Рецепт варення з кабачків та насіння чіа Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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