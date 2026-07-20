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Наче ківі, але з кабачків. Рецепт того самого варення, про яке всі говорять

Варення з кабачків
Варення з кабачків підкорило мережу | Фото: TikTok

Не повірите, але звичайні кабачки можуть смакувати майже як ківі. Господині масово діляться цим рецептом, адже повидло виходить ароматним, яскравим і мало хто здогадується, з чого воно насправді приготовлене.

Кажуть, якщо не зізнатися, що в основі цього варення звичайні кабачки, то більшість подумає, ніби це справжнє повидло з ківі. Як його приготувати, – читайте у матеріалі Фокусу.

Кулінарна блогерка, зареєстрована у мережі як @prosti.rezeptu, розповіла, як приготувати найсмачніше кабачкове варення.

Варення з кабачків

Варення з кабачків

Інгредієнти

  • 2 кг очищених кабачків;
  • 750 г цукру;
  • ½ ч. л. лимонної кислоти;
  • 3 пачки сухого желе зі смаком ківі.
Варення з кабачків, як варити
Як варити варення з кабачків
Фото: TikTok

Спосіб приготування

Кабачки засипають цукром, варять, перебивають блендером, додають желе та лимонну кислоту – вже за кілька хвилин отримують густе повидло з незвичайним смаком.

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Інша господиня @liybov_89 запропонувала альтернативний рецепт з насінням чіа, щоб результат вийшов ще переконливішим.

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Джем з кабачків

Інгредієнти

  • 2 кг кабачків (очищених);
  • 900 г цукру;
  • 2 ч.л лимонної кислоти;
  • 3 л желе зі смаком ківі;
  • 1 ст. л. насіння чіа.
Рецепт варення з кабачків та чіа
Рецепт варення з кабачків та насіння чіа
Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Блогер розповів, як приготувати легкий та смачний салат зі свіжих огірків і грецького йогурту. За його словами, страва виходить надзвичайно поживною й апетитною, а часу на приготування піде зовсім небагато.
  • Популярна телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася з підписниками нескладним рецептом сезонної закуски з кабачків. 46-річна зірка екрану зняла відео з покроковим процесом приготування страви.

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