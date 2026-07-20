Наче ківі, але з кабачків. Рецепт того самого варення, про яке всі говорять
Не повірите, але звичайні кабачки можуть смакувати майже як ківі. Господині масово діляться цим рецептом, адже повидло виходить ароматним, яскравим і мало хто здогадується, з чого воно насправді приготовлене.
Кажуть, якщо не зізнатися, що в основі цього варення звичайні кабачки, то більшість подумає, ніби це справжнє повидло з ківі. Як його приготувати, – читайте у матеріалі Фокусу.
Кулінарна блогерка, зареєстрована у мережі як @prosti.rezeptu, розповіла, як приготувати найсмачніше кабачкове варення.
Варення з кабачків
Інгредієнти
- 2 кг очищених кабачків;
- 750 г цукру;
- ½ ч. л. лимонної кислоти;
- 3 пачки сухого желе зі смаком ківі.
Спосіб приготування
Кабачки засипають цукром, варять, перебивають блендером, додають желе та лимонну кислоту – вже за кілька хвилин отримують густе повидло з незвичайним смаком.Важливо
Інша господиня @liybov_89 запропонувала альтернативний рецепт з насінням чіа, щоб результат вийшов ще переконливішим.
Джем з кабачків
Інгредієнти
- 2 кг кабачків (очищених);
- 900 г цукру;
- 2 ч.л лимонної кислоти;
- 3 л желе зі смаком ківі;
- 1 ст. л. насіння чіа.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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