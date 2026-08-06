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Дружина колишнього міністра МЗС дала рецепт пирога з 3 продуктів (фото)

рецепт пирога з абрикосами
Світлана Павелецька показала, як готує пиріг з абрикосами | Фото: колаж Фокус

Бізнесвумен та обраниця ексміністра Дмитра Кулеби поділилася випічкою, яка готується за лічені хвилини й завжди вдається на відмінно. За її словами, це один із найсмачніших абрикосових пирогів, адже під час охолодження цукор перетворюється на тоненьку хрустку карамель.

Світлана Павелецька розповіла в Instagram (@paveletskaya_svitlana), які інгредієнти потрібні, і як покроково готувати цей пиріг.

Необхідні інгредієнти

  • Свіжі абрикоси;
  • Цукор (пів склянки);
  • Вершкове масло;
  • Листкове тісто або тісто для штруделя (готове чи домашнє);
  • Дрібка кориці (за бажанням).
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Павелецька дала рецепт пирога з абрикосами
Фото: Instagram

Покроковий спосіб приготування

  • Карамелізація. Висипте пів склянки цукру на пательню та рівномірно розрівняйте його по дну. За бажанням додайте трохи кориці для аромату. Поставте пательню на середній вогонь і не чіпайте суміш протягом 7 хвилин.
  • Формування. Додайте до цукру вершкове масло та викладіть зверху абрикоси, попередньо розрізані навпіл.
  • Підготовка тіста. Розкачайте тісто, накрийте ним абрикоси прямо в пательні та обов'язково проколіть поверхню виделкою в кількох місцях.
  • Випікання. Відправте пательню у розігріту до 180 °C духовку на 30 хвилин.
  • Подача. Одразу після випікання дістаньте пиріг і обережно переверніть пательню на тарілку, щоб фруктово-карамельний шар опинився зверху.
Відео дня

Зазначимо, що рецепт виявився настільки простим та привабливим, що журналістка видання Фокус вирішила протестувати його на власній кухні. Результат перевершив усі очікування — випічка вийшла неймовірно смачною, із соковитою фруктовою начинкою, ніжною карамеллю та апетитною хрусткою скоринкою.

як приготувати пиріг з карамеллю та абрикосами
Журналістка приготувала пиріг за рецептом Павелецької
Фото: Юлія Кметик/ Фокус
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