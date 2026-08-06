Дружина колишнього міністра МЗС дала рецепт пирога з 3 продуктів (фото)

Бізнесвумен та обраниця ексміністра Дмитра Кулеби поділилася випічкою, яка готується за лічені хвилини й завжди вдається на відмінно. За її словами, це один із найсмачніших абрикосових пирогів, адже під час охолодження цукор перетворюється на тоненьку хрустку карамель.

Світлана Павелецька розповіла в Instagram (@paveletskaya_svitlana), які інгредієнти потрібні, і як покроково готувати цей пиріг.

Необхідні інгредієнти

Свіжі абрикоси;

Цукор (пів склянки);

Вершкове масло;

Листкове тісто або тісто для штруделя (готове чи домашнє);

Дрібка кориці (за бажанням).

Павелецька дала рецепт пирога з абрикосами Фото: Instagram

Покроковий спосіб приготування

Карамелізація. Висипте пів склянки цукру на пательню та рівномірно розрівняйте його по дну. За бажанням додайте трохи кориці для аромату. Поставте пательню на середній вогонь і не чіпайте суміш протягом 7 хвилин.

Висипте пів склянки цукру на пательню та рівномірно розрівняйте його по дну. За бажанням додайте трохи кориці для аромату. Поставте пательню на середній вогонь і не чіпайте суміш протягом 7 хвилин. Формування. Додайте до цукру вершкове масло та викладіть зверху абрикоси, попередньо розрізані навпіл.

Додайте до цукру вершкове масло та викладіть зверху абрикоси, попередньо розрізані навпіл. Підготовка тіста. Розкачайте тісто, накрийте ним абрикоси прямо в пательні та обов'язково проколіть поверхню виделкою в кількох місцях.

Розкачайте тісто, накрийте ним абрикоси прямо в пательні та обов'язково проколіть поверхню виделкою в кількох місцях. Випікання. Відправте пательню у розігріту до 180 °C духовку на 30 хвилин.

Відправте пательню у розігріту до 180 °C духовку на 30 хвилин. Подача. Одразу після випікання дістаньте пиріг і обережно переверніть пательню на тарілку, щоб фруктово-карамельний шар опинився зверху.

Відео дня

Зазначимо, що рецепт виявився настільки простим та привабливим, що журналістка видання Фокус вирішила протестувати його на власній кухні. Результат перевершив усі очікування — випічка вийшла неймовірно смачною, із соковитою фруктовою начинкою, ніжною карамеллю та апетитною хрусткою скоринкою.

Журналістка приготувала пиріг за рецептом Павелецької Фото: Юлія Кметик/ Фокус

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Звичайні кабачки можуть смакувати майже як ківі. Господині масово діляться цим рецептом, адже повидло виходить ароматним, яскравим і мало хто здогадується, з чого воно насправді приготовлене.

Відома телеведуча поділилася зі своїми підписниками простим рецептом сезонної закуски з кабачків. 46-річна зірка екрану записала відео з покроковим приготуванням страви.

Крім того, Фокус поговорив з кулінарною блогеркою Тетяною Рябокінь, у якої майже 100 тисяч підписників у TikTok, розпитавши про маловідомі спеції, які хазяйки незаслужено ігноруюють на українських кухнях, про секрети зберігання та про те, чи справді з турецькою сіллю щось не так.