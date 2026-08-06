Дружина колишнього міністра МЗС дала рецепт пирога з 3 продуктів (фото)
Бізнесвумен та обраниця ексміністра Дмитра Кулеби поділилася випічкою, яка готується за лічені хвилини й завжди вдається на відмінно. За її словами, це один із найсмачніших абрикосових пирогів, адже під час охолодження цукор перетворюється на тоненьку хрустку карамель.
Світлана Павелецька розповіла в Instagram (@paveletskaya_svitlana), які інгредієнти потрібні, і як покроково готувати цей пиріг.
Необхідні інгредієнти
- Свіжі абрикоси;
- Цукор (пів склянки);
- Вершкове масло;
- Листкове тісто або тісто для штруделя (готове чи домашнє);
- Дрібка кориці (за бажанням).
Покроковий спосіб приготування
- Карамелізація. Висипте пів склянки цукру на пательню та рівномірно розрівняйте його по дну. За бажанням додайте трохи кориці для аромату. Поставте пательню на середній вогонь і не чіпайте суміш протягом 7 хвилин.
- Формування. Додайте до цукру вершкове масло та викладіть зверху абрикоси, попередньо розрізані навпіл.
- Підготовка тіста. Розкачайте тісто, накрийте ним абрикоси прямо в пательні та обов'язково проколіть поверхню виделкою в кількох місцях.
- Випікання. Відправте пательню у розігріту до 180 °C духовку на 30 хвилин.
- Подача. Одразу після випікання дістаньте пиріг і обережно переверніть пательню на тарілку, щоб фруктово-карамельний шар опинився зверху.
Зазначимо, що рецепт виявився настільки простим та привабливим, що журналістка видання Фокус вирішила протестувати його на власній кухні. Результат перевершив усі очікування — випічка вийшла неймовірно смачною, із соковитою фруктовою начинкою, ніжною карамеллю та апетитною хрусткою скоринкою.
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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Звичайні кабачки можуть смакувати майже як ківі. Господині масово діляться цим рецептом, адже повидло виходить ароматним, яскравим і мало хто здогадується, з чого воно насправді приготовлене.
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