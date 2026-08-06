Звезда фильма "Гладиатор" Рассел Кроу выглядит неузнаваемо в свои 62 года (фото)

62-летний новозеландский киноактёр Рассел Кроу рассказал о своём пути к похудению, сбросив целых 23 кг после завершения съёмок в фильме "Нюрнберг".

Актёр поразил поклонников своим перевоплощением, опубликовав фотографию, на которой он тренируется вместе со звездой WWE Дрю Макинтайром, демонстрируя свои мускулистые руки.

Рассел Кроу выглядит неузнаваемо

62-летний актёр с широкой улыбкой стоял рядом с Дрю, одетый в чёрную майку, чтобы продемонстрировать свою атлетическую фигуру.

"В спортзале с Дрю Макинтайром. Молодец. Соль земли", — написал Рассел.

Кроу добавил, что как раз заканчивает съемки в фильме "Последний друид" в Испании.

Далее актёр пояснил, что прошло два года с момента его главной роли Германа Геринга в фильме "Нюрнберг", за которую он был номинирован на премию "Оскар".

Відео дня

"Длинные, изнурительные дни под прекрасным испанским солнцем, безусловно, стали отличной мотивацией", — добавил звезда фильма "Гладиатор"

Рассел Кроу и Дрю Макинтайр Фото: Instagram

Поклонники Кроула выразили восторг от его внешнего вида: "Респект, Рассел", "Рассел серьезно набирает обороты", "Гладиатор вернулся".

Актер прославился в 2000 году благодаря своей роли в фильме "Гладиатор", за которую он получил "Оскар" и которая требовала интенсивных физических тренировок. В частности, Кроу собирается сниматься в будущих фильмах "Последний друид" и "Горец".

Превращение Рассела Кроу

Актер рассказал о своей трансформации в подкасте "The Joe Rogan Experience" в ноябре 2025 года, поделившись тем, что он сбросил целых 23 кг, набирая форму для своих новых проектов.

Кроу весил примерно 137 кг, когда завершились съемки фильма "Нюрнберг", и похудел до 97 кг после лечения травм и артрита.

"Настоящая польза, которую я получаю, — это эти уколы в плечи, колени, а также капельницы. Это сняло воспаление в моем организме", — поделился он.

Это значительно облегчило боль, поэтому актер смог пойти на тренировку и не страдать в течение двух-трех часов после этого.

Рассел Кроу Фото: Russell Crowe/Х

Рассел добавил, что ограничение употребления алкоголя помогло ему сбросить лишний вес и значительно уменьшить воспаление.

Рассел Кроу в фильме "Гладиатор" Фото: скриншот

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Рассел Кроу попал в неприятную ситуацию во время гастролей по Великобритании со своей группой The Gentlemen Barbers.

84-летний американский актёр Харрисон Форд продемонстрировал свою фигуру в комбинезоне, катаясь на велосипеде в Лос-Анджелесе.

Кроме того, первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, на последнем снимке выглядит неузнаваемо.