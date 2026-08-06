Звезда фильма "Гладиатор" Рассел Кроу выглядит неузнаваемо в свои 62 года (фото)
62-летний новозеландский киноактёр Рассел Кроу рассказал о своём пути к похудению, сбросив целых 23 кг после завершения съёмок в фильме "Нюрнберг".
Актёр поразил поклонников своим перевоплощением, опубликовав фотографию, на которой он тренируется вместе со звездой WWE Дрю Макинтайром, демонстрируя свои мускулистые руки.
Рассел Кроу выглядит неузнаваемо
62-летний актёр с широкой улыбкой стоял рядом с Дрю, одетый в чёрную майку, чтобы продемонстрировать свою атлетическую фигуру.
"В спортзале с Дрю Макинтайром. Молодец. Соль земли", — написал Рассел.
Кроу добавил, что как раз заканчивает съемки в фильме "Последний друид" в Испании.
Далее актёр пояснил, что прошло два года с момента его главной роли Германа Геринга в фильме "Нюрнберг", за которую он был номинирован на премию "Оскар".
"Длинные, изнурительные дни под прекрасным испанским солнцем, безусловно, стали отличной мотивацией", — добавил звезда фильма "Гладиатор"
Поклонники Кроула выразили восторг от его внешнего вида: "Респект, Рассел", "Рассел серьезно набирает обороты", "Гладиатор вернулся".
Актер прославился в 2000 году благодаря своей роли в фильме "Гладиатор", за которую он получил "Оскар" и которая требовала интенсивных физических тренировок. В частности, Кроу собирается сниматься в будущих фильмах "Последний друид" и "Горец".
Превращение Рассела Кроу
Актер рассказал о своей трансформации в подкасте "The Joe Rogan Experience" в ноябре 2025 года, поделившись тем, что он сбросил целых 23 кг, набирая форму для своих новых проектов.
Кроу весил примерно 137 кг, когда завершились съемки фильма "Нюрнберг", и похудел до 97 кг после лечения травм и артрита.
"Настоящая польза, которую я получаю, — это эти уколы в плечи, колени, а также капельницы. Это сняло воспаление в моем организме", — поделился он.
Это значительно облегчило боль, поэтому актер смог пойти на тренировку и не страдать в течение двух-трех часов после этого.
Рассел добавил, что ограничение употребления алкоголя помогло ему сбросить лишний вес и значительно уменьшить воспаление.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Рассел Кроу попал в неприятную ситуацию во время гастролей по Великобритании со своей группой The Gentlemen Barbers.
- 84-летний американский актёр Харрисон Форд продемонстрировал свою фигуру в комбинезоне, катаясь на велосипеде в Лос-Анджелесе.
Кроме того, первый муж Анджелины Джоли, 53-летний английский актёр Джонни Ли Миллер, на последнем снимке выглядит неузнаваемо.