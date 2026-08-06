Зірка "Гладіатора" Рассел Кроу виглядає невпізнавано у свої 62 (фото)

62-річний новозеландський кіноактор Рассел Кроу розповів про свій шлях до схуднення, втративши колосальні 23 кг після завершення своєї ролі в "Нюрнберзі".

Актор вразив шанувальників своїм перевтіленням, поділившись фотографією, на якій він тренується із зіркою WWE Дрю Макінтайром, демонструючи свої м'язисті руки.

Рассел Кроу виглядає невпізнавано

62-річний актор з широкою посмішкою стояв поруч із Дрю, одягнений у чорну майку, щоб продемонструвати свою атлетичну фігуру.

"У спортзалі з Дрю Макінтайром. Молодець. Сіль землі", — написав Рассел.

Кроу додав, що якраз завершує зйомки в "Останньому друїді" в Іспанії.

Далі актор пояснив, що минуло два роки з моменту його головної ролі Германа Герінга в "Нюрнберзі", за яку він був номінований на премію "Оскар".

"Довгі спітнілі дні під прекрасним іспанським сонцем безумовно стали чудовою мотивацією", — додав зірка "Гладіатора"

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Рассел Кроу та Дрю Макінтайр Фото: Instagram

Шанувальники Кроула висловили захват від його зовнішнього вигляду: "Повага, Расселе", "Рассел серйозно набирає обертів", "Гладіатор повернувся".

Актор здобув славу у 2000 році завдяки своїй ролі, що отримала "Оскар", у фільмі "Гладіатор", який вимагав інтенсивних фізичних тренувань. Зокрема, Кроу збирається зніматися в майбутніх фільмах "Останній друїд" та "Горець".

Трансформація Рассела Кроу

Актор розповів про свою трансформацію в подкасті The Joe Rogan Experience у листопаді 2025 року, поділившись тим, що він скинув колосальні 23 кг, поки набирав форму для своїх нових проєктів.

Кроу важив приблизно 137 кг, коли завершилися зйомки фільму "Нюрнберг", і досяг 97 кг після лікування травм та артриту.

"Справжня користь, яку я отримую, — це ці ін'єкції в плечі, коліна, а також крапельниці. Це заспокоїло запалення в моєму організмі", — поділився він.

Це зняло купу болю, тому актор зміг піти на тренування і не страждати дві-три години після цього.

Рассел Кроу Фото: Russell Crowe/Х

Рассел додав, що обмеження споживання алкоголю допомогло йому скинути зайву вагу та значно зменшити запалення.

Рассел Кроу в "Гладіаторі" Фото: скриншот

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