Известный ведущий рассказал, как его развернули на границе — он не смог выехать из Украины

Украинский теле- и радиоведущий, шоумен Павел Шилько (известный также под псевдонимом DJ Паша) рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним при попытке пересечь государственную границу Украины.

По словам ведущего, сложности с выездом возникли в период, когда процедура оформления необходимых документов значительно усложнилась.

"Сейчас я уже могу выезжать, в 2022–2023 годах нужно было предоставить определенные документы — и всё. Потом была ситуация, когда выехать было очень сложно, практически невозможно", — рассказал Шилько в интервью Славе Дёмину.

Шоумен вспомнил конкретный случай, когда пограничники отказали ему в выезде прямо в пункте пропуска, из-за чего он оказался в сложной ситуации посреди ночи и в сильный мороз.

"Однажды меня развернули. Я в 12 ночи на границе, январь, -23 градуса, с чемоданом ловлю попутку", — поделился ведущий.

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Кроме того, Павел Шилько уточнил свой текущий статус и основания для выезда, отметив, что работает преподавателем в дистанционной школе "Optima School" и имеет официальное бронирование.

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