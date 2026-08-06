Відомий ведучий розповів, як його розвернули на кордоні — не зміг виїхати з України

Український теле- та радіоведучий, шоумен Павло Шилько (відомий також під псевдонімом DJ Паша) поділився неприємною історією, яка сталася з ним під час спроби перетнути державний кордон України.

За словами ведучого, складнощі з виїздом виникли у період, коли процедура оформлення необхідних документів суттєво ускладнилася.

"Зараз я вже можу виїжджати, у 2022–2023 році треба було певні документи і все. Далі була історія, що дуже важко було виїхати, неможливо було," — розповів Шилько в інтерв'ю Слава Дьоміну.

Шоумен пригадав конкретний випадок, коли прикордонники відмовили йому у виїзді безпосередньо в пункті пропуску, через що він опинився у складній ситуації посеред ночі та у сильний мороз.

"Одного разу мене розвернули. Я в 12 ночі на кордоні, січень, -23 градуси, з валізою ловлю попутку," — поділився ведучий.

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Також Павло Шилько уточнив свій поточний статус та підстави для виїзду, зазначивши, що працює викладачем у дистанційній школі "Optima School" та має офіційне бронювання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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