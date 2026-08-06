Мобилизованный Ласточкин из "Квартала 95" подколол "Юлию Тимошенко"

Украинский комик и военный Игорь Ласточкин отреагировал на сообщение пародийного аккаунта Юлии Тимошенко, адресованное ему.

В Threads "Тимошенко" спросила, как дела у Игоря, который был мобилизован полтора года назад.

Ласточкин подколол "Тимошенко"

"Как дела, Игарь? Как поживаешь?" — говорится в сообщении аккаунта.

Ласточкин долго молчать не стал.

"Нормально, Юля, у тебя там, как я помню, была коляска, она тебе ещё нужна?" — спросил в ответ комик.

"Ну спасибо, не надо. А тебе хватит на 4 жалких пачки денег?" — написала "Тимошенко".

В комментариях люди начали шутить после прочтения такого диалога: "Юля Владимировна ищет новых избирателей", "Кто-то кому-то задолжал?! Позовите меня, когда начнётся драка", "Бл*ха, что я только что прочитала?"

Ласточкин подколол "Тимошенко" Фото: Threads

Игорь Ласточкин был мобилизован

В феврале 2025 года звезда "Квартала 95" неожиданно продемонстрировал свой военный билет, тем самым объявив о мобилизации в армию.

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"Трудные времена рождают сильных людей!" — написал тогда Игорь.

Впоследствии стало известно, что Ласточкин присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и несет службу в Донецкой области.

Время от времени он публикует снимки со своей службы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Игорь Ласточкин, как всегда, с юмором отреагировал на новости, а именно на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Ласточкин, который в 2025 году был мобилизован в ряды ВСУ, показал свои будни на передовой и рассказал о родных в России.

Кроме того, комик после мобилизации кардинально изменился.