Мобилизованный Ласточкин из "Квартала 95" подколол "Юлию Тимошенко"
Украинский комик и военный Игорь Ласточкин отреагировал на сообщение пародийного аккаунта Юлии Тимошенко, адресованное ему.
В Threads "Тимошенко" спросила, как дела у Игоря, который был мобилизован полтора года назад.
Ласточкин подколол "Тимошенко"
"Как дела, Игарь? Как поживаешь?" — говорится в сообщении аккаунта.
Ласточкин долго молчать не стал.
"Нормально, Юля, у тебя там, как я помню, была коляска, она тебе ещё нужна?" — спросил в ответ комик.
"Ну спасибо, не надо. А тебе хватит на 4 жалких пачки денег?" — написала "Тимошенко".
В комментариях люди начали шутить после прочтения такого диалога: "Юля Владимировна ищет новых избирателей", "Кто-то кому-то задолжал?! Позовите меня, когда начнётся драка", "Бл*ха, что я только что прочитала?"
Игорь Ласточкин был мобилизован
В феврале 2025 года звезда "Квартала 95" неожиданно продемонстрировал свой военный билет, тем самым объявив о мобилизации в армию.
"Трудные времена рождают сильных людей!" — написал тогда Игорь.
Впоследствии стало известно, что Ласточкин присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и несет службу в Донецкой области.
Время от времени он публикует снимки со своей службы.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Игорь Ласточкин, как всегда, с юмором отреагировал на новости, а именно на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.
- Ласточкин, который в 2025 году был мобилизован в ряды ВСУ, показал свои будни на передовой и рассказал о родных в России.
Кроме того, комик после мобилизации кардинально изменился.