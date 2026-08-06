Мобілізований Ласточкін з "Кварталу 95" підколов "Юлію Тимошенко"

Український комік та військовий Ігор Ласточкін відреагував на повідомлення пародійного акаунту Юлії Тимошенко, звернене до нього.

У Threads "Тимошенко" запитала, як справи в Ігоря, який мобілізувався півтора року тому.

Ласточкін підколов "Тимошенко"

"Шо ти Ігарьош? Як справи?" — йдеться в повідомлення акауту.

Ласточкін довго мовчати не став.

"Нормально, Юль, в тебе там памʼятаю візочок був, він тобі ще треба?" — запитав у відповідь комік.

"Та дякую, не треба А тобі нада 4 жалкіх пачек дєнєг?" — написала "Тимошенко".

У коментарях люди почали жартувати після прочитання такого діалогу: "Юля Володимирівна шукає нових виборців", "Хтось комусь задолжав?!Позвіть мене, коли почнеться бійка", "Бл*ха, що я зараз прочитала?"

Ласточкін підколов "Тимошенко" Фото: Threads

Ігор Ласточкін мобілізувався

У лютому 2025 зірка "Кварталу 95" несподівано показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію до війська.

Відео дня

"Складні часи народжують сильних людей!" — написав тоді Ігор.

Згодом стало відомо, що Ласточкін долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.

Час від часу він ділиться кадрами зі своєї служби.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ігор Ласточкін традиційно з гумором відреагував на новини, а саме призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ.

Ласточкін, який у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, показав свої будні на передовій та розповів про рідних у Росії.

Крім того, комік після мобілізації кардинально змінився.