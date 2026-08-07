Зендея снова вышла замуж за Тома Холланда: сколько потратили на роскошное торжество

Голливудские звезды Том Холланд и Зендея повторно отпраздновали свадьбу, устроив частную церемонию стоимостью 500 тысяч фунтов стерлингов в пятизвездочном отеле Beaverbrook в графстве Суррей. Пара, которая официально поженилась ещё в начале года, на этот раз собрала близких недалеко от родного дома актёра в Кингстоне-на-Темзе.

Чтобы предотвратить любую утечку информации о празднике в роскошном историческом поместье площадью 370 акров, гостям и всему обслуживающему персоналу строго запретили пользоваться мобильными телефонами, пишет Daily Mail.

Отношения Холланда и Зендеи

Звезды фильма "Человек-паук", 30-летний Холланд и 29-летняя Зендея, встречаются с 2016 года. Слухи об их тайной свадьбе ещё в феврале подтвердил стилист актрисы Лоу Роуч, а позже и сам Том в откровенном интервью изданию Esquire UK заявил, что нашёл "свою половинку" и чувствует себя самым счастливым в жизни.

По словам актёра, профессия, связанная с публичностью, сопряжена с постоянным стрессом, поэтому возможность поддерживать друг друга и иметь надёжную основу в отношениях — настоящая роскошь для него. Он также вспомнил первое прослушивание Зендеи, отметив, что она покорила продюсершу Эми Паскаль с первой же секунды.

Відео дня

Сейчас пара переживает настоящий пик карьеры и популярности. После промокампании фильма "Человек-паук: Новый день", где Зендея впервые появилась с обручальным кольцом от лондонского бренда Jessica McCormack, влюбленные вместе снялись в "Одиссее" Кристофера Нолана. Благодаря успеху этих двух масштабных проектов у молодоженов есть все шансы стать самыми кассовыми актерами мирового кинопроката в текущем году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Недавно сеть "взорвали" фотографии с их предполагаемой свадьбы на итальянском озере Комо: Зендея в кружевной фате и Том с бутылкой шампанского Moët. Как выяснилось позже, те красивые кадры с Комо оказались фейком, созданным нейросетью.

Актёр ранее признавался, почему не появляется на красных дорожках вместе с Зендеей.

Кроме того, пара показала, как отправилась на необычное свидание в бар.