Зендея знову вийшла заміж за Тома Голланда: скільки витратили на розкішне свято

Голлівудські зірки Том Голланд та Зендея повторно зіграли весілля, влаштувавши приватну церемонію вартістю 500 тисяч фунтів стерлінгів у п'ятизірковому готелі Beaverbrook у графстві Суррей. Пара, яка офіційно побралася ще на початку року, цього разу зібрала близьких неподалік від рідного дому актора в Кінгстоні-на-Темзі.

Щоб запобігти будь-якому витоку інформації про свято в розкішному історичному маєтку площею 370 акрів, гостям та всьому обслуговуючому персоналу суворо заборонили користуватися мобільними телефонами, пише Daily Mail.

Стосунки Голланда і Зендеї

Зірки "Людини-павука", 30-річний Голланд та 29-річна Зендея, перебувають у стосунках із 2016 року. Чутки про їхнє таємне одруження ще в лютому підтвердив стиліст акторки Лоу Роуч, а пізніше й сам Том у щирому інтерв'ю виданню Esquire UK заявив, що знайшов "свою людину" та почувається найщасливішим у житті.

За словами актора, публічна професія створює постійний стрес, тому можливість підтримувати одне одного й мати надійний фундамент у стосунках є для нього справжньою розкішшю. Він також пригадав перше прослуховування Зендеї, зауваживши, що вона підкорила продюсерку Емі Паскаль з першої ж секунди.

Відео дня

Зараз пара переживає справжній пік кар'єри та популярності. Після промокампанії стрічки "Людина-павук: Новий день", де Зендея вперше з'явилася з весільною обручкою від лондонського бренду Jessica McCormack, закохані разом знялися в "Одіссеї" Крістофера Нолана. Завдяки успіху цих двох масштабних проєктів молодята мають усі шанси стати найприбутковішими акторами світового кінопрокату поточного року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нещодавно мережу "підірвали" фотографії з їхнього ймовірного весілля на італійському озері Комо: Зендея у мереживній фаті та Том із пляшкою шампанського Moët. Як з'ясувалося пізніше, ті красиві кадри з Комо виявилися фейком, створеним нейромережею.

Актор раніше зізнавався, чому не виходить на червоні доріжки із Зендеєю.

Крім того, пара показувала, як сходила на незвичне побачення в барі.