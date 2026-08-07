Виктория Бекхэм поразила своим внешним видом: появились новые фото с яхты на фоне разрыва с Бруклином

Дэвид и Виктория Бекхэм наслаждаются отдыхом на своей роскошной яхте стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов в Сен-Тропе вместе с сыном Ромео и его девушкой. В то же время их старший сын Бруклин вместе с женой Николой Пельтц демонстративно игнорирует родителей, решив отмечать годовщину брака в день тайного обновления клятв вместо скандальной первой свадьбы.

52-летняя Виктория и 51-летний Дэвид демонстрировали подтянутые фигуры на солнечной палубе во время стоянки в порту. Вместе с ними отдыхали их сын Ромео и его избранница Ким Тернбулл. Накануне семья находилась в США на матчах Чемпионата мира, однако Бруклин, проживающий в Калифорнии, вновь избежал встречи с родными. Всего в нескольких километрах от них, в Ницце, старший сын отдыхал на яхте Элтона Джона. Несмотря на то, что музыкант является близким другом Дэвида и Виктории уже более 30 лет, на этот раз он явно поддержал молодую пару, пригласив их к себе на обед, пишет Daily Mail.

Виктория Бекхэм во Франции Фото: Mega

Официальный отказ от первой свадьбы

На днях Бруклин и Никола публично поздравили друг друга в соцсетях с годовщиной, однако выбранная ими августовская дата обнажила глубокий семейный раскол. Пышная церемония на 500 гостей в поместье Пельтцев, состоявшаяся в апреле 2022 года, больше не считается супругами памятным днём из-за болезненных воспоминаний. Вместо этого тайное обновление клятв в августе 2025 года, на которое семью Бекхэмов намеренно не пригласили, отныне является их официальной годовщиной.

Відео дня

Дэвид Бекхэм во Франции Фото: Mega

Скандальные обвинения в адрес Виктории

В своём январском заявлении Бруклин подробно рассказал о причинах разрыва с родителями. Во время подготовки к первой церемонии Виктория назвала его "злым" из-за решения усадить бабушек за центральный стол, а родственники убеждали парня, что Никола ему не чужая. Самым большим унижением для жениха стало то, что мать фактически сорвала их первый свадебный танец: вместо романтического выхода молодоженов на сцену пригласили Викторию, которая устроила неуместный танец с сыном на глазах у сотен гостей. Именно это побудило супругов провести новую церемонию, чтобы создать счастливые воспоминания без участия звездной семьи.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виктория и Дэвид Бекхэмы готовы наладить отношения со своим старшим сыном, Бруклином Бекхэмом, с которым они поссорились, но не с его женой Николой Пельтц.

Виктория Бекхэм продемонстрировала стильный образ на лето 2026 года.

Кроме того, Виктория стала блондинкой на Пасху.