Вікторія Бекхем вразила виглядом: нові фото з яхти з'явилися на тлі розриву з Брукліном

Девід і Вікторія Бекхем насолоджуються відпочинком на своїй розкішній яхті вартістю 16 мільйонів фунтів стерлінгів у Сен-Тропе разом із сином Ромео та його дівчиною. У той самий час їхній старший син Бруклін разом із дружиною Ніколою Пельтц демонстративно ігнорує батьків, вирішивши святкувати річницю шлюбу за датою таємного відновлення обітниць замість скандального першого весілля.

52-річна Вікторія та 51-річний Девід демонстрували підтягнуті фігури на сонячній палубі під час стоянки в порту. Разом із ними відпочивали їхній син Ромео та його обраниця Кім Тернбулл. Напередодні родина перебувала у США на матчах Чемпіонату світу, проте Бруклін, який мешкає у Каліфорнії, знову уникнув зустрічі з рідними. Лише за кілька кілометрів від них, у Ніцці, старший син відпочивав на яхті Елтона Джона. Попри те, що музикант є близьким другом Девіда та Вікторії вже понад 30 років, цього разу він явно підтримав молоду пару, приймаючи їх у себе на обід, пише Daily Mail.

Вікторія Бекхем у Франції Фото: Mega

Офіційна відмова від першого весілля

Днями Бруклін і Нікола публічно привітали одне одного в соцмережах із річницею, однак обрана ними серпнева дата розкрила глибокий сімейний розкол. Пишна церемонія на 500 гостей у маєтку Пельтців, яка відбулася у квітні 2022 року, більше не вважається подружжям пам'ятним днем через болісні спогади. Натомість таємне відновлення обітниць у серпні 2025 року, куди родину Бекхемів навмисно не запросили, відтепер є їхньою офіційною річницею.

Відео дня

Девід Бекхем у Франції Фото: Mega

Скандальні звинувачення на адресу Вікторії

У своїй січневій заяві Бруклін детально розповів про причини розриву з батьками. Під час підготовки до першої церемонії Вікторія назвала його "злим" через рішення посадити бабусь за центральний стіл, а родичі переконували хлопця, що Нікола йому не чужа. Найбільшим приниженням для нареченого стало те, що мати фактично зірвала їхній перший весільний танець: замість романтичного виходу молодят на сцену запросили Вікторію, яка влаштувала неналежний танець із сином на очах у сотень гостей. Саме це спонукало подружжя провести нову церемонію, аби створити щасливі спогади без участі зіркової родини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вікторія та Девід Бекхеми готові загладити стосунки зі своїм старшим сином, Брукліном Бекхемом, з яким вони посварилися, але не з його дружиною Ніколою Пельтц.

Вікторія Бекхем показала стильний лук на літо 2026 року.

Крім того, Вікторія стала блондинкою на Великдень.