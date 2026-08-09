День рождения Уитни Хьюстон. Как зависимость погубила величайшую певицу XX века (фото)

9 августа родилась легендарная Уитни Хьюстон — одна из величайших певиц в истории мировой музыки. Её уникальный голос с диапазоном в пять октав, феноменальный успех альбома-саундтрека к фильму "Телохранитель" и статус иконы поп-музыки обеспечили ей место на вершине музыкального Олимпа.

Однако за блестящим фасадом славы скрывалась тяжелая личная драма. Наркотическая зависимость и разрушительные отношения постепенно уничтожили её карьеру, здоровье и, в конце концов, унесли жизнь.

Путь от вершины к катастрофе

Проблемы с наркотиками начались ещё в юности, но ситуация обострилась после того, как Уитни вышла замуж за певца Бобби Брауна в 1992 году. Их отношения сопровождались скандалами, домашним насилием и совместным употреблением тяжелых наркотиков.

В конце 1990-х годов поведение Хьюстон стало непредсказуемым. Она опаздывала на интервью, отменяла концерты и шокировала публику своим резким похудением. В 2002 году в интервью Дайан Сойер певица сказала: "Крэк — это дешёво. Я зарабатываю слишком много денег, чтобы курить крэк", фактически признав употребление более дорогих аналогов.

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Уитни Хьюстон

Последствия зависимости

Наркотики, алкоголь и постоянное курение сигарет необратимо повредили уникальные голосовые связки Уитни Хьюстон. Во время мирового турне 2010 года "Nothing but Love" звезда уже не могла брать высокие ноты, задыхалась на сцене и забывала слова, из-за чего разочарованные зрители покидали залы.

Расторгнутые контракты, судебные иски и огромные расходы на наркотики и реабилитационные клиники привели к тому, что Уитни оказалась на грани банкротства.

Уитни Хьюстон со своим продюсером Клайвом Дэвисом Фото: Rolling Stone

Трагический финал

Попытки вернуться к нормальной жизни и лечение в клиниках не принесли долгосрочного результата. 11 февраля 2012 года, накануне церемонии "Грэмми", 48-летнюю Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванной комнате гостиничного номера в Беверли-Хиллз.

Официальная причина смерти — случайное утопление, вызванное атеросклеротической болезнью сердца и длительным употреблением кокаина. История Уитни стала одной из самых громких и печальных иллюстраций того, как талант и мировая слава могут быть уничтожены зависимостью.

Уитни Хьюстон Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кантри-баллада Долли Партон, которую перепела соул-певица Уитни Хьюстон, стала самым популярным саундтреком в мире, разошедшимся тиражом 44 млн дисков.

Певицу погубили наркотики, успех и несчастная любовь.

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