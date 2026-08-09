День народження Вітні Гʼюстон. Як найвидатнішу співачку ХХ ст. згубила залежність (фото)

9 серпня народилася легендарна Вітні Г’юстон — одна з найвеличніших вокалісток в історії світової музики. Її унікальний голос діапазоном у п'ять октав, феноменальний успіх альбому-саундтреку до фільму "Охоронець" та статус ікони поп-музики забезпечили їй місце на вершині музичного Олімпу.

Однак за блискучим фасадом слави ховалася важка особиста драма. Залежність від наркотиків і руйнівні стосунки поступово знищили її кар'єру, здоров'я та зрештою забрали життя.

Шлях від вершини до катастрофи

Проблеми з речовинами почалися ще в юності, але ситуація загострилася після шлюбу Вітні зі співаком Боббі Брауном у 1992 році. Їхні стосунки супроводжувалися скандалами, домашнім насильством і спільним вживанням важких наркотиків.

Наприкінці 1990-х років поведінка Гʼюстон стала непередбачуваною. Вона запізнювалася на інтерв'ю, скасовувала концерти та шокувала публіку своїм кардинальним схудненням. У 2002 році в інтерв'ю Даян Сойєр співачка сказала фразу: "Крек — це дешево. Я заробляю занадто багато грошей, щоб курити крек", фактично визнавши вживання дорожчих аналогів.

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Вітні Гʼюстон

Наслідки залежності

Наркотики, алкоголь і постійне паління сигарет незворотно пошкодили унікальні вокальні зв'язки Вітні Гʼюстон. Під час світового турне 2010 року "Nothing but Love" зірка вже не могла брати високі ноти, задихалася на сцені та забувала слова, через що розчаровані глядачі залишали зали.

Зірвані контракти, судові позови та величезні витрати на наркотики й реабілітаційні клініки призвели до того, що Вітні опинилася на межі банкрутства.

Вітні Гʼюстон зі своїм продюсером Клайвом Девісом Фото: Rolling Stone

Трагічний фінал

Спроби повернутися до нормального життя та лікування в клініках не дали тривалого результату. 11 лютого 2012 року, напередодні церемонії "Греммі", 48-річну Вітні Г’юстон знайшли мертвою у ванній кімнаті готельного номера в Беверлі-Гіллз.

Офіційна причина смерті — випадкове утоплення, спричинене атеросклеротичною хворобою серця та тривалим вживанням кокаїну. Історія Вітні стала однією з найгучніших і найсумніших ілюстрацій того, як талант і світова слава можуть бути знищені залежністю.

Вітні Гʼюстон Фото: Вікіпедія

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