Куда исчезла Арина Домски из "Фабрики звезд" (фото, видео)

Украинским зрителям Арина Домски запомнилась благодаря участию в телепроекте "Фабрика звёзд". Неожиданно для всех после телешоу она кардинально сменила направление творчества и построила международную карьеру, отказавшись от формата поп-музыки в пользу академического вокала и жанра classical crossover.

Фокус рассказывает, куда исчезла звезда популярного шоу и чем она сейчас занимается.

От "Фабрики звёзд" до мировых сцен

Арина Домски занималась музыкой задолго до того, как стала популярной на телевидении. Более десяти лет она пела в академическом хоре, а впоследствии окончила Киевский государственный музыкальный колледж имени Р. М. Глиера и Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского по специальности "академическое пение".

Участие в "Фабрике звёзд" стало важным этапом в её творчестве. Помимо популярности, проект принес ей сценический опыт и первую широкую аудиторию. В то же время сама певица впоследствии сделала выбор в пользу академической музыки, стремясь создать собственный авторский стиль и прославлять украинскую музыку далеко за пределами нашей страны.

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Арина Домски Фото: Instagram

Собственный жанр и международная карьера

Домски стала первой украинской певицей, которая начала работать в жанре classical crossover — уникальном направлении, сочетающем академический вокал с современной музыкой, симфоническим звучанием, электроникой, кинематографической эстетикой и мультимедийными технологиями.

За годы творческой деятельности певица выпустила четыре авторских альбома: La Vita, Gloria, "Наследие" и Vivat Vita. Последний из них был записан в Украине уже во время Великой войны, стал новым этапом в её международной карьере и получил высокую оценку профессионального музыкального сообщества.

Арина Домски в "Фабрике звезд"

Концерты по всему миру

В настоящее время география выступлений Арины Домски значительно шире, чем украинская сцена. Она участвует в международных культурных форумах, благотворительных концертах в поддержку Украины, фестивалях и концертных проектах в Европе, Азии, США и странах Ближнего Востока.

Артистка выступала на самых престижных мировых площадках: Пекинском международном кинофестивале, Летнем форуме в Давосе, давала концерты на стадионе "Гуанчжоу Арена" и стадионе "Хайсиньша Азиатских игр", а также участвовала в художественных проектах в Германии, Испании, Ливане, Китае и ОАЭ.

Одним из самых ярких событий стало выступление на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где артистка исполнила Государственный гимн Украины и духовное произведение Николая Лысенко "Боже великий, единый".

Творчество Арины отмечено рядом престижных международных наград. Среди них — DIAFA (Dubai International Arab Festivals Awards), Gold Award European International Music Awards, Platinum Award LIT Music Awards (США) и две награды Global Music Awards.

Арина Домски Фото: Instagram

Где сейчас Арина Домски

Сегодня звезда продолжает активно работать над новыми международными концертными проектами, записывает авторскую музыку в Киеве и выступает на мировых сценах, поддерживая Украину. Ее миссия направлена на популяризацию украинского культурного наследия и академической музыки за рубежом.

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