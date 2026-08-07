Куди зникла Аріна Домскі з "Фабрики зірок" (фото, відео)

Для українських глядачів Аріна Домскі запам’яталася завдяки участі в телевізійному проєкті "Фабрика зірок". Несподівано для всіх після телевізійного шоу вона кардинально змінила напрямок творчості, та побудувала міжнародну кар’єру, відмовившись від формату попмузики на користь академічного вокалу та жанру classical crossover.

Фокус розповідає, куди зникла зірка популярного шоу та чим зараз займається.

Від "Фабрики зірок" до світових сцен

Музикою Аріна Домскі займалася задовго до телевізійної популярності. Вона понад десять років співала в академічному хорі, а згодом закінчила Київський державний музичний коледж імені Р. М. Глієра та Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського за спеціальністю "академічний спів".

Участь у "Фабриці зірок" стала важливим етапом у її творчості. Крім популярності, проєкт приніс сценічний досвід і першу велику аудиторію. Водночас сама співачка згодом зробила вибір на користь академічної музики, прагнучи створити власний авторський стиль і прославляти українську музику далеко за межами нашої країни.

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Аріна Домскі Фото: Instagram

Власний жанр і міжнародна кар’єра

Домскі була першою українською співачкою, яка почала працювати у жанрі classical crossover, унікальному напрямку, який поєднує академічний вокал із сучасною музикою, симфонічним звучанням, електронікою, кінематографічною естетикою та мультимедійними технологіями.

За роки творчості жінка випустила чотири авторські альбоми: La Vita, Gloria, "Спадок" і Vivat Vita. Крайній був записаний в Україні вже під час великої війни і став новим етапом її міжнародної кар’єри та отримав високу оцінку професійної музичної спільноти.

Аріна Домскі у "Фабриці зірок"

Концерти по всьому світу

Наразі географія виступів Аріни Домскі значно ширша за українську сцену. Вона бере участь у міжнародних культурних форумах, благодійних концертах на підтримку України, фестивалях та концертних проєктах у Європі, Азії, США та країнах Близького Сходу.

Артистка виступала на найпрестижніших світових майданчиках: Beijing International Film Festival, Summer Davos Forum, концерти на Guangzhou Arena, Haixinsha Asian Games Arena, а також мистецькі проєкти в Німеччині, Іспанії, Лівані, Китаї та ОАЕ.

Однією з найпомітніших подій став виступ на Times Square у Нью-Йорку, де артистка виконала Державний Гімн України та духовний твір Миколи Лисенка "Боже великий, єдиний".

Творчість Аріни відзначена низкою престижних міжнародних нагород. Серед них DIAFA (Dubai International Arab Festivals Awards), Gold Award European International Music Awards, Platinum Award LIT Music Awards (USA) та дві нагороди Global Music Awards.

Аріна Домскі Фото: Instagram

Де зараз Аріна Домскі

Сьогодні зірка продовжує активно працювати над новими міжнародними концертними проєктами, записує авторську музику в Києві та виступає на світових сценах, підтримуючи Україну. Її місія спрямована на популяризацію української культурної спадщини й академічної музики за кордоном.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, Гайтана, яка вже тривалий час мешкає за кордоном, розчулила підписників свіжим кадром із 8-річною донькою Сапфір-Ніколь.