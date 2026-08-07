По возвращении из Лондона: мобилизованный певец "засветился" в Трускавце (видео)

Украинский певец Александр Кварта, которого в конце лета 2025 года мобилизовал ТЦК, выступил на популярном курорте в Трускавце.

В Instagram местные жители показали, как артист "зажёг" перед отдыхающими прямо на улице. "Это что-то нереальное", — говорится в подписи к видео.

Александр станцевал под свой хит "Струмочек".

Александр Кварта в Трускавце

Мобилизация Александра

Певец вступил в Вооруженные силы Украины в августе 2025 года. Ранее артист участвовал в проекте "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Украина ищет таланты". В частности, он выступал на национальном отборе на Евровидение.

Артист некоторое время жил в России, но вернулся в Украину. Его песни в основном отличаются весёлым, праздничным настроением.

Кварта говорил, что "исходя из соображений ТЦК" он приносил больше пользы в рядах армии — "не препятствуя сборам волонтеров, а с автоматом в руках".

Відео дня

Впоследствии стало известно, что певец вошёл в состав Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Во время военной службы артист продолжает заниматься творчеством, даёт концерты, на которых собирают средства на нужды войск.

Александр Кварта Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александр Кварта, защищающий страну в рядах Вооруженных сил Украины, неожиданно для многих поклонников оказался в столице Великобритании. Однако визит артиста-военнослужащего преследует важную и благотворительную цель.

Победитель телепроекта "МастерШеф" Александр Зубко стал военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинский рэпер Миша Правильный добровольно присоединился к рядам СОУ.