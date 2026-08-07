Після повернення з Лондона: мобілізований співак "засвітився" у Трускавці (відео)

Український співак Олександр Кварта, якого наприкінці літа 2025 року мобілізував ТЦК, виступив на популярному курорті в Трускавці.

В Instagram місцеві показали, як артист "запалив" перед відпочивальниками просто на вулиці. "Це щось нереальне", — йдеться в підпису до відео.

Олександр станцював під свій хіт "Струмочок".

Олександр Кварта у Трускавці

Мобілізація Олександра Кварти

Співак долучився до Збройних сил України в серпні 2025 року. Виконавець раніше брав участь у проєкті "Караоке на Майдані", а потім у шоу "Україна має талант". Зокрема, виступав на національному відборі на Євробачення.

Артист певний час жив у Росії, але повернувся в Україну. Його пісні здебільшого мають веселий, святковий характер.

Кварта казав, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим своєю одиницею у лавах армії — "не перекриваючи збори волонтерські, а з автоматом у руках".

Відео дня

Згодом стало відомо, що співак став частиною Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Під час військової служби артист продовжує займатися творчістю, дає концерти, на яких збирають кошти на потреби війська.

Олександр Кварта Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександр Кварта, який захищає країну в лавах Збройних сил України, неочікувано для багатьох шанувальників опинився у столиці Великої Британії. Проте візит артиста-військовослужбовця має важливу та благодійну мету.

Переможець телепроекту "МастерШеф" Олександр Зубко став військовослужбовцем Збройних сил України.

Крім того, український репер Міша Правильний добровільно долучився до лав СОУ.