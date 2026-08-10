Известный ведущий уехал из Украины и нарвался на критику (фото)
Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин уехал за границу и, после волны критики, объяснил, на каких основаниях ему удалось это сделать во время войны.
На днях блогер сообщил, что уехал в отпуск, не раскрывая подробностей. Впрочем, после этого журналиста заметили в аэропорту Варшавы.
Слава Демин уехал за границу
В сети начали обвинять Демина в попытке уклониться от мобилизации.
"Демин и Варшава. Ограничения только для бедняков", — написал блогер Богдан Беспалов.
В конце концов ведущий решил лично разъяснить ситуацию.
"Выезжать могу с 2022 года. Выезжал и за помощью волонтеров, и не только. Рассказывал об этом несколько раз. Бежать из страны не собираюсь. Скоро вернусь", — подчеркнул Слава Демин в своём Instagram.
Ведущий добавил, что его военно-учетные документы в порядке, но он не хочет показывать свое путешествие в такое трудное время, чтобы не провоцировать людей.
"Не считаю правильным показывать поездки за границу в такое время. Черные очки и кепки не надеваю и не прячусь", — написал интервьюер.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Слава Демин впервые рассказал о потере нерождённого ребёнка в своей семье — у его возлюбленной случился выкидыш.
- Интервьюер посетил Буковель в начале 2026 года. В разгар зимнего сезона на горнолыжном курорте в Карпатах отдыхало довольно много людей.
Кроме того, ведущего попросили назвать имена известных женщин, с которыми он хотел бы завести отношения.