Известный ведущий уехал из Украины и нарвался на критику (фото)

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин уехал за границу и, после волны критики, объяснил, на каких основаниях ему удалось это сделать во время войны.

На днях блогер сообщил, что уехал в отпуск, не раскрывая подробностей. Впрочем, после этого журналиста заметили в аэропорту Варшавы.

Слава Демин уехал за границу

В сети начали обвинять Демина в попытке уклониться от мобилизации.

"Демин и Варшава. Ограничения только для бедняков", — написал блогер Богдан Беспалов.

В конце концов ведущий решил лично разъяснить ситуацию.

"Выезжать могу с 2022 года. Выезжал и за помощью волонтеров, и не только. Рассказывал об этом несколько раз. Бежать из страны не собираюсь. Скоро вернусь", — подчеркнул Слава Демин в своём Instagram.

Слава Демин уехал за границу Фото: Instagram

Ведущий добавил, что его военно-учетные документы в порядке, но он не хочет показывать свое путешествие в такое трудное время, чтобы не провоцировать людей.

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"Не считаю правильным показывать поездки за границу в такое время. Черные очки и кепки не надеваю и не прячусь", — написал интервьюер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Слава Демин впервые рассказал о потере нерождённого ребёнка в своей семье — у его возлюбленной случился выкидыш.

Интервьюер посетил Буковель в начале 2026 года. В разгар зимнего сезона на горнолыжном курорте в Карпатах отдыхало довольно много людей.

Кроме того, ведущего попросили назвать имена известных женщин, с которыми он хотел бы завести отношения.