Відомий ведучий виїхав з України та нарвався на критику (фото)
Український ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін виїхав за кордон та після хвилі критики пояснив, на яких підставах зміг це зробити під час війни.
Блогер на днях розповів, що вирушив у відпустку, не розкриваючи подробиць. Втім, після цього журналіста помітили в аеропорту Варшави.
Слава Дьомін виїхав за кордон
У мережі почали звинувачувати Дьоміна у спробі уникнути мобілізації.
"Дьомін і Варшава. Обмеження тільки для бідняків", — написав блогер Богдан Беспалов.
Зрештою ведучий вирішив особисто пояснити ситуацію.
"Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за волонтерською допомогою, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Втікати з країни не збираюсь. Скоро повернусь", — наголосив Слава Дьомін у своєму Instagram.
Ведучий додав, що його військово-облікові документи в порядку, але свою подорож не хоче показувати в такий важкий час, аби не провокувати людей.
"Показувати поїздки за кордон в такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри й кепки не одягаю і не ховаюсь", — написав інтервʼюер.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Слава Дьомін уперше розповів про втрату ненародженої дитини у своїй родині — у його коханої стався викидень.
- Інтервʼюер відвідав Буковель на початку 2026 року. У розпал зимового сезону на гірськолижному курорті в Карпатах відпочивало доволі багато людей.
Крім того, ведучого попросили назвати імена публічних жінок, з якими б він хотів мати стосунки.