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Відомий ведучий виїхав з України та нарвався на критику (фото)

Слава Дьомін виїхав за кордон
Слава Дьомін | Фото: З відкритих джерел

Український ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін виїхав за кордон та після хвилі критики пояснив, на яких підставах зміг це зробити під час війни.

Блогер на днях розповів, що вирушив у відпустку, не розкриваючи подробиць. Втім, після цього журналіста помітили в аеропорту Варшави.

Слава Дьомін виїхав за кордон

У мережі почали звинувачувати Дьоміна у спробі уникнути мобілізації.

"Дьомін і Варшава. Обмеження тільки для бідняків", — написав блогер Богдан Беспалов.

Зрештою ведучий вирішив особисто пояснити ситуацію.

"Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за волонтерською допомогою, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Втікати з країни не збираюсь. Скоро повернусь", — наголосив Слава Дьомін у своєму Instagram.

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Слава Дьомін виїхав за кордон
Фото: Instagram

Ведучий додав, що його військово-облікові документи в порядку, але свою подорож не хоче показувати в такий важкий час, аби не провокувати людей.

Відео дня

"Показувати поїздки за кордон в такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри й кепки не одягаю і не ховаюсь", — написав інтервʼюер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, ведучого попросили назвати імена публічних жінок, з якими б він хотів мати стосунки.