Слава Дьомін зізнався, з ким з відомих українських співачок хотів би мати інтимні стосунки

Радіоведучого попросили назвати імена публічних жінок, з якими б він хотів мати інтимні стосунки. Неочікувано Дьомін замість однієї відомої артистки назвав імена трьох співачок.

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Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін публічно зізнався з ким з українського шоубізнесу жіночої статі, хотів би мати інтимні стосунки. Про це він розповів в програмі "Що ти Київ" на Lux FM.

Так, відповідаючи на пікантні питання зі свого життя Слава Дьомін розповів, що втратив цноту на кухні ресторану, де він працював, коли йому було 17 років. Також Дьомін зізнався, що мав секс бувши на роботі і ніколи не мав інтиму у трьох.

Журналістка вирішила поцікавитися у Дьоміна, з ким би він хотів мати інтимні стосунки з українських зірок. На що Дьомін назвав аж три імені.

Так, радіоведучий зізнався, що хотів би мати інтимні стосунки зі співачкою Златою Огнєвіч. Зауважимо, що раніше Дьомін зізнався, що мав симпатію до співачки. Крім цього, радіоведучий зізнався, що йому б цікаві були інтимні стосунки з 39-річною Тіною Кароль, а також з 54-річною Іриною Білик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін прокоментував, чи був у нього інтим з Ксенією Мішиною.

Крім цього, Фокус писав, що відомий ведучий розповів про стосунки з Лесею Нікітюк.