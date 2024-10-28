Слава Демин признался, с кем из известных украинских певиц хотел бы иметь интимные отношения

Радиоведущего попросили назвать имена публичных женщин, с которыми бы он хотел иметь интимные отношения. Неожиданно Демин вместо одной известной артистки назвал имена трех певиц.

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Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин публично признался с кем из украинского шоубизнеса женского пола, хотел бы иметь интимные отношения. Об этом он рассказал в программе "Что ты Киев" на Lux FM.

Так, отвечая на пикантные вопросы из своей жизни Слава Демин рассказал, что потерял девственность на кухне ресторана, где он работал, когда ему было 17 лет. Также Демин признался, что имел секс будучи на работе и никогда не имел интима в троих.

Журналистка решила поинтересоваться у Демина, с кем бы он хотел иметь интимные отношения из украинских звезд. На что Демин назвал аж три имени.

Так, радиоведущий признался, что хотел бы иметь интимные отношения с певицей Златой Огневич. Заметим, что ранее Демин признался, что имел симпатию к певице. Кроме этого, радиоведущий признался, что ему бы интересны были интимные отношения с 39-летней Тиной Кароль, а также с 54-летней Ириной Билык.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин прокомментировал, был ли у него интим с Ксенией Мишиной.

Кроме этого, Фокус писал, что известный ведущий рассказал об отношениях с Лесей Никитюк.